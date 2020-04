Amaury Vergara califica el desempeño de Oribe Peralta y reveló el motivo para su llegada a las Chivas de Guadalajara

Amaury Vergara, presidente de las Chivas de Guadalajara, sostuvo una interesante plática con el programa Versus que transmitió este lunes la cadena TUDN y desde su aislamiento preventivo en casa, calificó el desempeño que ha tenido el veterano delantero Oribe Peralta desde que llegó en julio de 2019 al redil tapatío.

El propietario del Rebaño Sagrado al ser consultado sobre el rendimiento del atacante, señaló que "cualquier jugador que haya tenido una carrera como la que ha tenido el 'Cepillo', es de esperarse (a que recupere su ritmo de juego). Pero además, no siempre la aportación de un jugador es en la cancha, por supuesto que estamos ansiosos y queremos ver más de él".

Vergara consideró su paso previo como un refuerzo para ficharlo

El mandamás rojiblanco consideró que "el balance ha sido bueno, porque tiene mucho que aportar a este club, ha aportado mucho su presencia en el vestidor, su liderazgo, su experiencia. Es un gran ser humano Oribe, no había tenido el gusto de conocerlo antes que llegara a Chivas y me he sorprendido de la gran persona que es y de los valores que tiene. Por algo ha sido seleccionado en muchísimas ocasiones y por algo tiene la carrera que tiene y es alguien que nos va a sorprender en el futuro, se los puedo garantizar".

Vergara, durante la entrevista de manera virtual desde la cuarentena en su hogar, reconoció que "él (Oribe Peralta) está consciente (que no ha aportado lo suficiente) y además tiene las ganas de demostrar. Entonces, alguien como él siempre hay que esperar sorpresas de un jugador con tanta categoría como el 'Cepillo' Peralta".

El dueño de Chivas al ser consultado si Oribe Peralta sería el última transferencia con América, argumentó que el delantero "fue un caso extraordinario. No es algo que se considere constantemente. Ahorita, en lo absoluto estamos considerado a algún jugador del América, en lo personal preferiría que no se diera así, porque es importante esta rivalidad que tenemos y creo que fue una excepción y que lo único que lo calificó para ser candidato a Chivas es el hecho que estuvo en Chivas en algún tiempo, jugó con nosotros en la Libertadores".