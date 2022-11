El presidente de las Chivas de Guadalajara, Amaury Vergara, reaccionó de forma enérgica a la designación de Veljko Paunović como entrenador del primer equipo rojiblanco, durante una extensa entrevista exclusiva que este lunes publicó Récord como portada y en la que defendió la primera decisión del director deportivo Fernando Hierro al que reiteró toda su confianza.

El heredero del Rebaño Sagrado cumple en este mes de noviembre el tercer año desde que asumió las riendas de la institución tapatía y que en la actualidad, atraviesa una etapa de reconstrucción, en la que trabaja e invierte para regresar al club a los puestos de grandeza que debe tener, ahora de la mano del legendario Hierro como director de la parte deportiva.

ver también Así será la extensa pretemporada

Amaury Vergara, durante su extensa entrevista con Récord, reaccionó a la designación de Paunović y que fue cuestionada por muchos chivahermanos, por lo que refirió que "hay absoluta autonomía para Fernando (Hierro), para que pueda hacer su trabajo y brindar los resultados que su puesto exige". Añadió que "en términos de cómo funcionamos, somos una institución seria, con procesos y metodologías de trabajo de una institución del tamaño como lo es Chivas" y arguemtnó que "en este club se trabaja en equipo. Con Ricardo Peláez se trabajó en equipo, se cerró el ciclo en equipo y comenzaremos también en equipo a trabajar con Fernando (Hierro), para que pueda tener todas las herramientas necesarias para brindar los resultados que exige su posición".

El mandamás del Guadalajara fue consultado por Récord sobre la existencia de alguna desaveniencia entre la cúpula directiva y Fernando Hierro a lo que señaló que "no, todo tiene que terminar en un consenso, si no, entonces no sucede. El Comité trabaja con la Dirección Deportiva, pero es la Dirección Deportiva quien toma las decisiones fundamentales en el funcionamiento. Así de sencillo".

El propietario del Rebaño reconoció que el antecesor de Hierro dejó terreno para seguir sembrando y cosechar en la cantera al señalar que "Ricardo (Peláez) es el mejor director deportivo que tenemos en México. Se logró mucho: para la afición lo importante son los títulos, que Chivas debe estar peleando por el título; sin embargo, en Fuerzas Básicas, en el Tapatío, ciencias del deporte, avanzamos muchísimo". Añadió que "eso nos tiene en un lugar fértil para poder comenzar otro ciclo que nos pueda llevar a la siguiente etapa. Encontramos en Fernando (Hierro) una visión clara de qué necesita Chivas para dar ese paso. Nos estancamos en una posición deportiva y necesitamos escalar en esa posición".

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas

Rebaño Pasión te invita todos los jueves a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, a disfrutar del mejor y más completo análisis, a través de nuestras redes sociales

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!