Ángel Zaldívar analizó la próxima visita a Santos Laguna y los contagios de Covid-19 en Chivas de Guadalajara

Ángel Zaldívar, delantero de las Chivas de Guadalajara, analizó la visita que dispensarán este domingo ante Santos Laguna en el marco de la segunda jornada del Torneo Apertura o también denominado Guard1anes 2020 de la Liga MX y reconoció que los jugadores habilitados actualmente en el plantel tapatío cuentan con la capacidad y calidad para conseguir resultados positivos, luego de las cinco ausencias confirmadas en la nómina por contagios de coronavirus o Covid-19.

El atacante del Rebaño Sagrado, de 26 años de edad, participó el martes en una video conferencia de prensa organizada por la institución rojiblanca y describió cómo se sintió al jugar a puertas cerradas, por lo que señaló que "es muy diferente, nos tenemos que acostumbrar, adaptar a ese tipo de circustancias por toda la situación de no tener público, de escuchar los gritos tanto del rival como de tu equipo, como del entrenador, de todo eso. La afición también cuenta, es un plus que ahorita no se puede por el bien de todos".

Los rojiblancos siguen trabajando con miras a la visita del domingo (Chivas)

Zaldívar, en cuanto a los contagios recientes, confesó que "sí (hubo temor), estás con la incertidumbre que te volverán a hacer la prueba (del Covid-19) por lo mismo de los protocolos. Haber estado compartiendo habitación con Ronaldo (Cisneros), quien salió positivo, pues si te genera dudas, es una enfermedad de la que no sabes cómo te vas a contagiar o si ya la agarraste, son cosas a las que estamos todos expuestos y sí te queda la duda, gracias a Dios salí negativo y esperemos que siguiendo todas las medidas de prevención que no haya más contagiados".

El "Chelo" Zaldívar, en su intervención, afirmó que "los que estamos (disponibles en el plantel) nos sentimos con la capacidad y estamos mentalizados en que podemos sacar las victorias y que pese a las ausencias, el equipo siga bien, porque tenemos un plantel de gran calidad y basto como para sacar los triunfos. La circunstancia (contagios) es para todos, todos los equipos están expuestos a poder tener ese tipo de bajas y no es pretexto".

El delantero rojiblanco analizó la visita que tendrán el domingo, en el marco de la segunda fecha del campeonato, ante Santos Laguna y argumentó que "pese a las bajas, es un gran equipo. En los últimos años ha demostrado que ha peleado por Liguillas, por estar en los puestos de arriba y tiene tiempo con un gran plantel, pero nosotros también tenemos un gran plantel y en TSM (Estadio Corona) nos ha ido bien, hemos sacado buenos partidos y en esta ocasión tenemos que ir con esa mentalidad de sacar los tres puntos, que son importantes en esta primera etapa, que si inicias bien, te puede dar el envión anímico para seguir peleando por los primeros puestos". Agregó que colecciona "grandes recuerdos llegar a ese Estadio (Corona), donde te ha ido bien, tanto en lo individual como en lo colectivo, y vas con esa mentalidad de poder repetir esas victorias, esos goles y que el equipo este enfocado en sacar los tres puntos que es lo más importante".