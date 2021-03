El “Pollo” Briseño admite que está para “aguantar los madrazos” de las críticas

El zaguero de las Chivas de Guadalajara, Antonio Briseño explicó que sus palabras antes de jugar el Clásico Nacional se sacaron de contexto cuando señaló que el América no tenía identidad, pero reconoció que la polémica es parte del futbol y está listo para “recibir los madrazos”.

A pesar de todo lo que se generó tras el Clásico Nacional que ganó el América 3-0, el “Pollo” Briseño manifestó que no se arrepiente de haber dicho que las Águilas no tenían identidad, pues considera que tarde o temprano el Rebaño Sagrado tendrá su revancha, como lo tuvo el equipo Azulcrema, tras la Liguilla anterior donde los dejaron eliminados.

“Estamos para aguantar los madrazos que se vengan, yo estoy consciente de lo que se hace y de lo que se hizo y de lo que haré que es trabajar y seguir por esa línea cada quien vive su partido y no pasa nada es parte del futbol. Son cosas que pasan, en lo personal a lo mejor se confundieron mis palabras yo creo que Chivas tiene una identidad, es mi punto de vista y no pasa nada”, comentó el zaguero de las Chivas.

Aceptó que las burlas de América fueron parte del Clásico Nacional, pues es un duelo de tal magnitud que genera todo tipo de comentarios: “Ellos ganaron y metieron el 3 en la palabra identidad, pero es futbol y no pasa nada es parte de, si uno se queda callado muchas veces dicen ‘ah hay que hablar con más respeto’, al final de cuentas es lo que pienso no me arrepiento nada de lo que dije, tendremos una revancha y esperemos que sea pronto es un gran equipo el que nos vino a enfrentar.”

Las Chivas de Guadalajara, luego de perder el Clásico Nacional desciendieron en la tabla del torneo Guard1anes 2021 al quedarse con 12 unidades en el lugar 16, por lo que están lejos de los puestos de Liguilla y su siguiente partido será el 4 de abril cuando enfrenten al Santos Laguna.