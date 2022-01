Antonio Briseño, defensor de las Chivas de Guadalajara respondió a las declaraciones de Uriel Antuna, quien como nuevo jugador de Cruz Azul afirmó que en la Perla Tapatía no se sentía del todo respaldado, por lo que el zaguero opinó lo contrario, pues aseguró que en el conjunto rojiblanco a veces se pasan de buena onda.

En conferencia de prensa este miércoles, el “Pollo” no quiso entrar en polémica, pero sí aclaró que en el Rebaño Sagrado existe un vestidor sano que siempre trata de apoyar a los jugadores, sobretodo a los que se van integrando al vestidor, razón por la que desestimó las palabras del “Brujo”, quien confesó que no se sentía tan cómodo en el la ecsuadra tapatía.

"Es un equipo muy humilde y trabajador. No escuché la declaración de Uriel. A veces nos pasamos de buena onda. Siempre respetamos al compañero y le ayudamos en lo que se puede. A los dos días de que llegué, ya tenia mensajes de mis compañeros, me invitaban a comer. Somos puros mexicanos y sabemos nuestras costumbres, lo que nos gusta. Eso hace que el vestidor sea muy bueno. Ya me ha tocado estar con muchos extranjeros. Creo que somos muy unidos. A veces somos muy buena onda. Hay que poner límites. Solo nosotros podremos sacar esto a flote. El grupo es muy sano", explicó Briseño.

“Afición de Chivas debe sentirse orgullosa”

Por otra parte, el defensor manifestó que los futbolistas tienen el compromiso de dar lo mejor en la cancha para que el público salga satisfecho en cada partido, pues reconoce la importancia de estar en el equipo más grande del futbol mexicano que en el 2021 quedó a deber al solo haber calificado al Repechaje y para este torneo solo han sumado a Roberto Alvarado como refuerzo.

"Nos compromete, más que nada. La afición quiere sentirse orgullosa de su equipo. Nosotros tenemos que dejar el alma en la cancha. Es lo único que puedo decir", expresó el “Pollo”, quien la campaña anterior fue de los más regulares y uno de los pilares en la defensa de Chivas que inicia su aventura en el Clausura 2022 el domingo 9 de enero recibiendo a Mazatlán.