El nuevo Director Deportivo de Chivas, Fernando Hierro, está trabajando a marchas forzadas para implementar su metodología en el interior de la institución, en donde una de las preocupaciones más grandes de la afición es la designación del nuevo entrenador, por lo que el directivo admitió que están buscando al ideal, porque no cualquier timonel sirve para dirigir al Rebaño.

El exjugador del Real Madrid no quiso entrar en detalles sobre el interés del Guadalajara en Albert Celades; sin embargo, dejó en claro que debe elegir cuidadosamente el nombre de la persona a la que le encomendará el primer equipo, dejando en claro que no cualquier estratega puede encajar en su proyecto.

“No voy a hablar de nadie hasta que no estemos en el camino. No se trata de uno solo o de muchos, lo que sí se trata es que no todos los entrenadores son iguales y no todos los entrenadores valen para el mismo proyecto y esa ha sido mi preocupación.

“Cuando analiza a un club con todas las consecuencias, pero cuando lo vas a poner en manos de un entrenador también lo analizas, cómo es el club, cómo soy yo como director deportivo para presentar el proyecto de lo que tenemos en la cabeza. En eso estamos, en una buena dirección, en tener el modelo de entrenado que queremos. Tiene que ver con la filosofía del club y la que yo tenga como director deportivo”, declaró el directivo rojiblanco a Marca Claro.

¿Cuándo se presentan los jugadores a Pretemporada?

En la planeación que tiene prevista el club rojiblanco, los jugadores están citados a reportar el próximo 31 de octubre para presentar exámenes médicos y físicos, además de conocer a su nuevo entrenador y director deportivo, por lo que el anuncio del timonel se dará en las próximas horas.

