En todo el futbol mexicano han surgido clubes dominantes que han marcado una época dentro del balompié nacional; sin embargo, ninguno ha sido tan importante y trascendente como lo ha sido el Campeonísimo Guadalajara que marcó un antes y un después en México, por lo que Amaury Vergara estaría buscando un equipo que no solo consiga un logro, sino que sean muchos más.

El Director Deportivo de Chivas, Fernando Hierro, reconoció que le ha gustado lo que ha encontrado en el interior del Rebaño en la conformación de su estructura, por lo que destacó la mentalidad que posee el presidente del conjunto de la Perla de Occidente.

ver también El sueño de Fernando Hierro en Chivas

“Me he encontrado un club a nivel estructural muy bien, la gente muy estructurada. Me he encontrado con un presidente muy ilusionado que tiene claro a dónde quiere llegar y hasta dónde quiere ir y sobre todo tiene claro el cómo quiere llegar. No quiere llegar de una forma muy rápida para que sea todo efervescente, sino que quiere dejar algo en el camino”, explicó en entrevista con TUDN.

En el Guadalajara no solamente quieren conseguir un título de Liga, sino que quieren dejar bien asentadas las bases para poder ser una potencia en el futbol mexicano y en la generación de jugadores para Primera División, Europa y la Selección Nacional.

¿Cuándo se presentan los jugadores a Pretemporada?

En la planeación que tiene prevista el club rojiblanco, los jugadores están citados a reportar el próximo 31 de octubre para presentar exámenes médicos y físicos, además de conocer a su nuevo entrenador y director deportivo, por lo que el anuncio del timonel se dará en las próximas horas.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!