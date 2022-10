El ser la cabeza de un club tan grande e importante como Chivas ha ocasionado que Amaury Vergara se encuentre constantemente envuelto en la polémica, principalmente por los malos resultados deportivos que ha entregado el Rebaño desde hace más de cinco años, por lo que el presidente rojiblanco envió un mensaje a sus detractores.

Ante la ola de malos resultados que ha entregado el primer equipo del Guadalajara, aficionados y especialistas han cuestionado el compromiso del hijo de Jorge Vergara con la institución tapatía; sin embargo, el líder de la escuadra tapatía envió un mensaje contundente, su prioridad no es el dinero.

“Yo no vendo a Alexis; sin embargo, sí lo apoyo para que se vaya a Europa, esos son mis criterios. Contrario a lo que mucha gente cree, que lo que más me interesa es el dinero, pero esa es una de las cosas que puedo decir que no pueden estar más equivocados. Lo que más me interesa es que este equipo sea campeón”, explicó en entrevista con Tv Azteca.

Posteriormente, durante la presentación de Fernando Hierro como Director Deportivo del Guadalajara, Amaury reconoció que su deseo es no vender a Alexis Vega y lo consideró como “lo vemos como una pieza fundamental para el futuro de Chivas”, según expresó en la conferencia de prensa.

¿Desde dónde trabajará Fernando Hierro?

El nuevo Director Deportivo de Chivas dejó en claro que está muy comprometido con el Guadalajara, por lo que terminó de tajo con los rumores que planteaban la posibilidad de que ejerciera el puesto desde España, asegurando que ya está buscando su casa en la Perla de Occidente para estar al pendiente del Rebaño.



