La llegada de Fernando Hierro a la Dirección Deportiva de Chivas ha generado gran revuelo en México y en el mundo; sin embargo, el exjugador del Real Madrid reveló algunos de los objetivos que tiene al frente del Guadalajara en donde busca transformar hasta la mentalidad de la institución rojiblanca.

“Chivas es un gigante que tenemos la obligación de volver a ilusionar. Sabemos del futbol, partimos de una realidad, pero en el plan que tenemos (dos o tres años para consolidar lo que queremos implementar), pero no quiere decir que no competiremos desde el primer día. Nuestro mensaje es decirle al entrenador, jugadores y a la organización que tenemos una mentalidad ganadora. Que no se preocupe la gente, nos vamos a entregar en cuerpo y alma para volverlos a ilusionar”, aseguró el directivo en su presentación con el Rebaño.

El español aseguró que su trabajo no solamente se enfocará en lo que hagan o dejen de hacer los jugadores en el terreno de juego, sino que una de sus prioridades será el trabajar en fortalecer anímicamente a los futbolistas, ya que sabe que están golpeados por los malos resultados obtenidos en los torneos recientes.

“Es una cuestión interna de trabajo, dialogar y analizar. El mercado es muy largo y tenemos el diagnóstico de lo que queremos. No solo es en el campo, sino en la cabeza de los jugadores. Deben volver a tener confianza, autoestima, un trabajo integral, sino lo que está dentro de la cabeza del jugador. Son jugadores que en estos últimos torneos que no se han dado, tenemos que recuperar la confianza, tenemos que resetear”, concluyó.

¿Desde dónde trabajará Fernando Hierro?

El nuevo Director Deportivo de Chivas dejó en claro que está muy comprometido con el Guadalajara, por lo que terminó de tajo con los rumores que planteaban la posibilidad de que ejerciera el puesto desde España, asegurando que ya está buscando su casa en la Perla de Occidente para estar al pendiente del Rebaño.

