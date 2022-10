Chivas sacudió el mercado en México y en el planeta entero con la incorporación de Fernando Hierro como su nuevo Director Deportivo; sin embargo, un sector de aficionados e incluso de analistas han cuestionado su conocimiento del futbol mexicano, por lo que el español envió un mensaje contundente contra sus detractores.

El exjugador del Real Madrid reveló que debido a su labor al frente del área deportiva en la Federación Española se vio obligado a estar en contacto con gente de México, por lo que sabe el cómo se juega y sus características, pese a que cuente con sistemas de competencia distintos a los que se realizan en Europa.

“El futbol no es de nadie, es de futbol, el futbol es del pueblo. Cada país, cada cultura, cada Liga es diferente. El scouting es que un chico super talentoso de Chivas, lo sabe el mundo entero. Para mí es la ilusión de saber un reto nuevo, se juega con 11 y con un balón, a partir de ahí sé de las características especiales que tiene, en España es diferente, Alemania, Inglaterra, pero el noventa y pico es futbol.

“Todos podemos pensar por qué viene alguien y debe de ser del país, pero a lo mejor vengo más limpio, menos intoxicado. Puede ser una razón por la que me fueron a hablar, son decisiones del club. No quiere decirse que no tenga conocimiento del futbol mexicano, sino todo lo contrario. He hablado muchas veces con gente del futbol mexicano, con directores deportivos de la Federación, hemos tenido cenas, comidas, nos hemos visto en los sorteos porque era mi obligación como director deportivo. Podían venir jugadores españoles a México, Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, Portugal, y así ha sido en toda mi vida”, concluyó Hierro.

¿Cuándo se presentan los jugadores a Pretemporada?

En la planeación que tiene prevista el club rojiblanco, los jugadores están citados a reportar el próximo 31 de octubre para presentar exámenes médicos y físicos, además de conocer a su nuevo entrenador y director deportivo, por lo que el anuncio del timonel se dará en las próximas horas.

