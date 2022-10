La paciencia ante la crisis de resultados que atraviesa Chivas ha llegado a su fin por parte de Amaury Vergara y el Consejo Directivo, ya que el presidente del Rebaño reconoció sus sentimientos ante la ola de malos resultados, en donde inclusive fue autocrítico y admitió el quedar a deber desde su posición.

El hijo de Jorge Vergara reconoció abiertamente sentir mucha molestia cuando los resultados deportivos no acompañan a los rojiblancos, situación que se hizo más recurrente en los últimos seis meses debido a que consideró que el equipo pudo dar un poco más para obtener mejores dividendos.

ver también No quieren vender a Alexis

“Definitivamente, voy a ser muy transparente: me duele mucho la derrota, me molesta, me encabrona, es la realidad. Quien esté en este mundo del futbol y no sienta nada, no está en el lugar adecuado. Ha habido momentos difíciles, pero en los últimos seis meses me he tenido que encontrar muy molesto con algunos momentos donde creo que pudimos haber dado más y me incluyo. He tenido que apretar la exigencia”, declaró en entrevista con Tv Azteca.

Tras el fracaso del Apertura 2022 en donde quedaron eliminados en el Repechaje contra Puebla, la familia Vergara comenzó el replanteamiento del proyecto deportivo, por lo que decidieron prescindir de los servicios de Ricardo Peláez y traer a Fernando Hierro directamente desde Europa.

¿Cuándo se presentan los jugadores a Pretemporada?

En la planeación que tiene prevista el club rojiblanco, los jugadores están citados a reportar el próximo 31 de octubre para presentar exámenes médicos y físicos, además de conocer a su nuevo entrenador y director deportivo, por lo que el anuncio del timonel se dará en las próximas horas.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!