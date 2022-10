Fernando Hierro no tiene ni una semana en México y ya está convencido de la calidad que posee el futbolista mexicano; sin embargo, está convencido de que pese a sus cualidades, hay factores por los que muchos juveniles no logran consolidarse, por lo que pondrá principal atención a esos rubros durante su gestión al frente de Chivas.

El nuevo Director Deportivo del Guadalajara reconoció que su sueño es realizar todo el proceso formativo, es decir desde la captación del talento hasta que lleguen a jugar para el Guadalajara, en donde inclusive plantea la posibilidad de que si saltan a Europa lo hagan con la mejor preparación posible.

“Mi sueño es captar a chicos, talento mexicano, trabajarlos a nivel físico, mental, futbolístico, formativo, que terminen jugando en el primer equipo de Chivas y si se quieren ir a Europa, se vayan lo suficientemente bien preparado. Eso es algo que diría que hemos hecho las cosas bien.

“El jugador mexicano tiene talento, tiene físico. Cuando iba a los campeonatos del mundo Sub 17 o Sub 20, que veía a la Selección Mexicana que nos tocaba en nuestro grupo o en otro, decía 'wow, de estos me llevaba a España 10'' y lo digo sinceramente. Dos años después, ¿dónde están?”, aseguró Hierro en palabras para TUDN.

Crecimiento constante

El español dejó en claro que aspira a que semestre tras semestre se vayan percibiendo los cambios y por ende las mejorías en la metodología en el interior de Chivas: “En estos tres años vamos a intentar cambiar las cosas, desde el convencimiento, la profesionalidad, intentar hacer las cosas bien, ser un club que crezca cada seis meses y vayamos viendo la evolución. En eso estamos”, concluyó.

