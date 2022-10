La llegada de Jorge Vergara a Chivas a finales del Apertura 2002 ocasionó una serie de cambios que propiciaron diferencias entre la directiva y la plantilla de jugadores, en donde inclusive figuras como Oswaldo Sánchez o Joel Sánchez manifestaron sus inquietudes ante el entonces presidente deportivo, Néstor de la Torre.

El exdirectivo del Guadalajara reveló que las ideas del empresario causaron revuelo, por lo que tuvo que mediar entre futbolistas y directiva, en donde uno de los jugadores que más resintió la suspensión de las primas económicas fue Oswaldo Sánchez, quien quería tener ciertos privilegios por su jerarquía dentro del club.

“Con Oswaldo Sánchez, le regalaban una sudadera por partido y le regalaban 15 o 20 boletos, por partido. Entonces negocio su contrato y en uno de los principios en los que sí fui muy fuerte fue en decirles: para mí, todos son iguales. Oswaldo me decía, ‘¿cómo voy a ser igual?, estoy en la Selección’. Sí, por eso ganas 1 millón 100 mil dólares y este cuate gana 20 mil. En eso te estoy reconociendo, pero llegar tarde, poder disponer de la ropa, vestirte diferente, no. Eres parte de una institución.

‘Oswaldo me decía: ‘es que me dan tanto’, entonces yo le decía, 15 boletos a 100 pesos, son mil 500 pesos, la mitad de locales. De las sudaderas es tanto. ¿Te estás peleando por 50 mil pesos? Vamos a hacer una cosa, te voy a subir 60 mil y te voy a conseguir una caja de sudaderas y a mitad de precio, para que las regales cuando quieras. Los boletos tú los compras”, declaró en entrevista con David Medrano.

¿Cuál fue el conflicto con el Tiburón Sánchez?

De la Torre reveló que el mítico zaguero rojiblanco prefirió solicitar su salida de la institución ante las nuevas políticas implementadas por Jorge Vergara: “Me costó trabajito, tan es así que le puedes preguntar al Tiburón Sánchez, él se fue a Veracruz porque no nos aguantó, pero él fue honesto: ‘me quiero ir, esto no me gusta’. Él un día me dijo: ‘Néstor, me quiero ir y Veracruz me quiere’”, concluyó.

