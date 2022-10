Jorge Vergara fue un empresario que encontró en Chivas su motivación para disfrutar de sus dos pasiones: el futbol y los negocios. Sin embargo, solía ser una persona sumamente excéntrica, por lo que el exdirectivo rojiblanco, Néstor de la Torre, reveló que el empresario le realizó una promesa y jamás se la cumplió por la venta de Francisco Javier Rodríguez.

El Maza era un canterano del Rebaño que de inmediato destacó por su velocidad, ubicación y sobre todo por su gran estatura que 1 metro con 92 centímetros, pero que durante su paso por el Guadalajara solía ocasionarle dolores de cabeza al propietario debido a algunos errores que cometía, por lo que en el interior de la institución hicieron lo posible por sacarlo, pero entregando dinero a las arcas del club.

Néstor de la Torre, quien fungía como Presidente Deportivo del Rebaño, reveló que él estuvo negociando al canterano con el PSV, logrando convencerlos, situación que no podía creer el mismo Jorge Vergara, quien le prometió al directivo una estatua en Verde Valle, misma que no cumplió el propietario rojiblanco.

“Me acuerdo que el Maza de repente hacía cosas muy brillantes y de repente te hacía otras. Hice una buena relación con el PSV con lo de Salcido, entonces se fue su central, un brasileño grandote y hablé con ellos y les dije: ‘te tengo al central’, Maza es compadre del central, ve la altura, verlo jugar y lo vieron.

“Cuando estaba cocinando eso, todavía no le decía nada a Jorge y en una de esas que hace (el Maza), le dije ‘lo voy a vender y lo voy a vender a Europa, espérame, porque luego le daba por hablar mal de los jugadores. Me acuerdo que me dijo: ‘si lo vendes a Europa, te pongo una estatua en Verde Valle’. El cabrón no me cumplió (risas)”, recordó Néstor en entrevista con David Medrano.

