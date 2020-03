Beltrán revela quién lo convenció de no irse de Chivas

Fernando Beltrán, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, confesó en una entrevista exclusiva con el podcast Líderes del Rebaño quién fue el responsable de convencerlo de no irse de la organización tapatía ante la duda de su permanencia en la institución y tras la poca actividad que tuvo en la gestión previa a la llegada del entrenador Luis Fernando Tena.

El volante de contención juvenil del Rebaño Sagrado recordó que luego de su debut, "cuando sale Matías (Almeyda) pensé lo más feo, porque nosotros como jugadores de básicas sabíamos que Matías era una gran puerta para nosotros, para dar ese salto que nosotros queríamos y que Matías daba mucha confianza a la cantera. Estaba subiendo a muchos jugadores, estaba dando mucha oportunidad, debutó a muchos jugadores y cuando se da su salida, sabía que iba a ser más complicado jugar, pelear un puesto, sentirme contemplado dentro del equipo".

El "Nené" Beltrán prosiguió y señaló que "con la llegada de Saturnino (Cardozo), él me dio continuidad, me empezó a dar minutos, me empezó a dar juegos, obviamente, él se basa mucho en la gente de experiencia, confía mucho en los de experiencia, pero a pesar de eso siempre me ayudó, me ayudó a que tuviera un mejor sueldo, por ejemplo y estoy muy agradecido con él. Me dio minutos, pero al siguiente torneo, que vino gente nueva, que él trajo a la gente que había pedido, yo lo entiendo, es su trabajo y se la jugó con la gente que él trajo, porque confiaba en ellos. Pero no me desesperé, siempre intenté jugar con él, pero él (Cardozo) no fue lo más complicado".

El canterano rojiblanco al momento de referirse al ciclo de Tomás Boy fue drástico y afirmó que "yo pedí salir, cuando supe que llegaba él (Boy). Se fue Saturnino, llegó él, estuvo tres o cuatro partidos y ahí me di cuenta, rápido, la forma como era él, en ese momento me acerqué a la directiva y pedí salir. Pedí que quería jugar, que podía jugar en otro lado, tenía opciones para salir, tenía ganas de jugar en Primera División y no es que la directiva no me haya dejado, sino que la directiva confía en que podía jugar aquí, que podía consolidarme, en que podía hacer bien las cosas y me quedé. Con selección fui a Toulon, regresé, me enfoqué mucho en demostrar que podía jugar, que podía demostrar, que podía pelear un puesto, que podía jugar con él, pero las circunstancias no se me dieron. Me pedía cosas y las mejoraba, pero nunca me dio la oportunidad, nunca confió en mi, pero no le reclamo nada. Nunca me acerqué (a Boy), sentía que no era una persona con la que podía hablar".

El mediocampista formado en Fuerzas Básicas de Chivas se refirió a la llegada de Luis Fernando Tena y reconoció que "fue similar (a Boy), no porque él (Tena) fuese igual, sino porque él veía -me lo platicó- que estaba poniendo a otros por encima de mi y mantuvo a los que estaban jugando. Ya estaba desesperado en ese entonces, porque era final de torneo y no tenía minutos, tenía muy pocos. Y él empieza a hacer esa competencia, él sí empieza la competencia interna, a meter jugadores, a mover, a cambiar, a empezar a dar oportunidades, a jugadores que tampoco habían tenido buena participación, empieza a moverlos, a darles esa confianza y eso vino muy bien, porque me hizo sacar esas ganas".

Beltrán, en cuanto a la llegada de los refuerzos al Rebaño, comentó que "en la etapa que llega Ricardo (Peláez), en los minutos que me daba el profe Tena demostré que tenía para jugar y hacer las cosas bien" y argumentó que "cuando sale ese rumor de Pachuca, a mi en ese momento me marca Peláez y me dice: tu no sales, tu te quedas aquí, no entras en ninguna negociación. Te tenemos muy bien contemplado, eres el futuro y aquí te queremos, no vamos a haver ninguna negociación contigo".