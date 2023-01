Después de dos jornadas disputadas en el Clausura 2023, Chivas se mantiene invicto con cuatro puntos tras dos juegos disputados fuera del Estadio Akron; sin embargo, el funcionamiento ha ocasionado que surjan cuestionamientos sobre Veljko Paunovic, principalmente por no utilizar a Víctor Guzmán, por lo que el serbio aclaró todo.

El estratega del Guadalajara reconoció que el Pocho e incluso Daniel Ríos aún no se encuentran en su mejor versión física, por lo que no los ha empleado para reducir el riesgo de una lesión, por lo que admitió que espera pronto poder usar a Guzmán durante los 90 minutos del partido.

“El jugador de la calidad de Víctor Guzmán, es un ganador. Quiero que esté bien físicamente, no quiero arriesgar, es temprano en la temporada. Sería justo para él y para el equipo cuando estemos todos bien, al igual que Ríos. Han llegado más tarde y sinceramente la gente que está participando es porque estén en un estado físico y no solamente por lo que pueden dar por el campo, sino que me preocupo por las lesiones. Hoy, si hemos perdido a Vega, es una mala noticia. Más que ninguno de aquí, estoy esperando que Víctor esté bien, no para que entre desde el banquillo, sino para que esté 90 minutos en el campo y llegará, seguro”, explicó en conferencia de prensa el europeo.

Durante este semestre, Paunovic solamente le permitió jugar 11 minutos al Pocho en el duelo contra Rayados, dejándolo en la banca para el compromiso con Atlético San Luis, por lo que esperan poder darle la oportunidad de jugar la próxima semana cuando se presenten en casa al recibir al Toluca.

Paunovic salió frustrado

“Todos nos vamos frustrados. Frustración es la palabra, aunque tratamos de quedarnos calmados, porque la paciencia condiciona mucho. Había solamente un planteamiento para ellos, defender bien. Todo esto, teniendo el balón con tantos pases y las llegadas que tuvimos, muchos centros, pero ninguna situación real para llevarte los tres puntos, que jugando contra 10 u 11, es nuestro objetivo”, concluyó el serbio.

