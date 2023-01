La sorpresiva salida de Santiago Ormeño de Chivas ha ocasionado controversia en el gremio futbolístico debido a la premura y sobre todo porque el torneo ya comenzó. Es por eso que un exjugador del Guadalajara se manifestó en redes sociales y recriminó el comportamiento del club con el delantero.

Este martes surgió la información de que el Rebaño daría de baja al atacante de 28 años por decisión de Veljko Paunovic, ya que con la incorporación de Daniel Ríos al plantel rojiblanco, surgió una sobrepoblación de atacantes, por lo que al ser la última opción, el serbio habló claro con el exdelantero del Puebla y el León.

Es por eso que unas horas después, el exmediocampista y campeón con Chivas de la Concachampions 2018, Walter Gael Sandoval, colocó una publicación en su cuenta de Twitter criticando la manera en la que se está suscitando la salida de Ormeño, lo que ocasionó controversia en la afición rojiblanca que de inmediato le cuestionó su rendimiento y por ende su salida del conjunto de la Perla de Occidente.

“Que raro, esto no me sorprende en absoluto. Misma historia”, escribió el canterano de Santos en su red social, que arribó a la Perla de Occidente para el 2018 de la mano de Matías Almeyda; sin embargo, en el club rojiblanco no había tenido cabida y fue enviado a préstamo a varios clubes. Durante la pretemporada rumbo al Apertura 2022, se probó con los tapatíos, pero no convenció a Ricardo Cadena ni a Ricardo Peláez, quedándose libre.

¿Cuándo se jugará el Chivas Vs. Atlético de San Luis?

El partido correspondiente a la jornada 2 del Clausura 2023 entre el conjunto potosino y el Rebaño Sagrado se disputará el próximo viernes 13 de enero en la cancha del Estadio Alfonso Lastras en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.

