La vida del goleador ha estado vinculado a las canchas desde los 12 años, por lo que te presentamos varios detalles que seguro no conocías del nuevo goleador del Guadalajara.

El futbol suele tener caminos sumamente complicados de transitar; sin embargo, hay jugadores que se atreven a superar las adversidades y encuentran las recompensas, tal y como sucedió con Daniel Ríos, nuevo jugador de Chivas para el Clausura 2023 en donde salió del club rojiblanco y ahora regresó como refuerzo.

Pese a tener una cuota altísima de anotaciones durante todo su proceso formativo, el atacante no logró convencer a varios miembros importantes del Guadalajara de hace unos años, por lo que abandonó México, pero no sueño de ser un jugador profesional.

Ahora, cinco años después de abandonar el redil, Ríos regresó como una de las principales apuestas goleadoras de Veljko Paunovic y Fernando Hierro de cara al Clausura 2023, por lo que en Rebaño Pasión te revelamos 25 datos que seguramente desconocías del nuevo atacante del conjunto tapatío.

25.- ¿Cuál es el nombre completo de Daniel Ríos?

El nombre completo del nuevo atacante de Chivas para el Clausura 2023 es Daniel Armando Ríos Calderón.

INSTAGRAM: DANIEL RÍOS

24.- ¿En dónde nació Daniel Ríos?

El atacante del Rebaño nació en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

IMAGO 7

23.- ¿Cuándo nació y cuál es la edad actual de Ríos?

El goleador del Guadalajara nació el 22 de febrero de 1995, por lo que ahora tiene 27 años de edad.

JAM MEDIA

22.- ¿Quién es su ídolo como futbolista?

El atacante siempre se ha identificado con Cristiano Ronaldo, por lo que lo considera su jugador favorito.

JAM MEDIA

21.- ¿En cuál club comenzó su formación como futbolista?

Pese a que se piensa que el atacante inició su andar en el balompié en el Guadalajara, la realidad es que el oriundo de la Ciudad de México comenzó portando la playera del Necaxa cuando tenía 12 años.

INSTAGRAM: DANIEL RÍOS

20.- ¿Cuándo llegó a las fuerzas básicas de Chivas?

Según el portal de estadísticas de la Liga Mx, Ríos fue inscrito en las divisiones inferiores del chiverío en el 2009 para integrarse a la filial Sub 15.

IMAGO 7

19.- ¿Cuántos goles anotó en todo su proceso de formación?

Tomando en cuenta de que Daniel Ríos pasó prácticamente por todas las categorías que existían en ese momento disponibles, el atacante anotó un total de 67 dianas en todo su proceso de formación.

IMAGO 7

18.- ¿Cuál fue su palmarés en fuerzas básicas?

Durante su estadía en las fuerzas básicas del Guadalajara, Ríos logró conseguir los títulos de la Tercera División en el 2011 y con la Sub 20 en el Apertura 2014.

IMAGO 7

17.- ¿En cuáles competencias internacionales brilló Ríos con Chivas?

En el 2011, el Rebaño participó en las competencias Gaetano Scirea de Matera, Italia y la Lisboa Cup, en donde el atacante destacó gracias a que marcó 11 goles en ambas competencias.

IMAGO 7

16.- ¿Ríos ha sido llamado a la Selección Mexicana?

El atacante no ha sido contemplado en la Selección Mayor; sin embargo, llevó un proceso en selecciones menores como en la Sub 15, Sb 17 y Sub 21.

IMAGO 7

15.- ¿Debutó con el primer equipo de Chivas?

Su buen rendimiento en la cantera rojiblanca le abrió la puerta al primer equipo en la Copa Mx del Clausura 2015, debutando en un duelo contra Irapuato bajo la tutela de José Manuel Chepo de la Torre.

IMAGO 7

14.- ¿Quién fue su referente en Chivas?

Durante su paso por fuerzas básicas, Ríos reconoció que admiraba a Omar Bravo: “Es un gran ídolo. Siempre busca dar el ejemplo dentro de la cancha y del entrenamiento. Da su máximo, esa pasión que demuestra, siempre se enoja cando algo no sale bien, pero te apoya”.

JAM MEDIA

13.- ¿Interés desde Europa?

El exentrenador de selecciones juveniles, Mario Arteaga, reveló a ESPN que un club inglés se interesó en Ríos: “En un torneo en Irlanda, cuando tenía 17, 18 años, un equipo inglés preguntó por él; les pasé el contacto de Dennis te Kloese y ya no supe qué pasó”, declaró el extimonel.

INSTAGRAM: DANIEL RÍOS

12.- ¿Por qué salió de Chivas?

El delantero reconoció en una entrevista a Fernando Castillejos, que la falta de oportunidades para llegar al Máximo Circuito ocasionó un cansancio emocional, por lo que tras su paso por Zacatepec pidió salir de México, por lo que el Rebaño lo cedió al North Carolina.

IMAGO 7

11.- ¿Quién influyó para que saliera de Chivas?

Según el reportero de Marca Claro, José Maria Garrido, Matías Almeyda habría decidido prescindir de él debido a que no celebraba los goles en fuerzas básicas: “no puedo tener a un muchacho que no sienta la pasión por gritar un gol”, parafraseó el comunicador en su canal de YouTube.

JAM MEDIA

10.- ¿Cuál factor complicó su estadía en Chivas?

“Estaba el descenso y eso lo complicó muchísimo, era mucha tensión de que Chivas no quería descender. Era más complicado darle oportunidad a los chavos”, declaró Ríos a Fernando Castillejo.

JAM MEDIA

9.- ¿Cuál era la opinión que tenía José Luis Higuera sobre Ríos?

“Le costó mucho consolidarse. Tenía buen físico y era buen definidor; le tomó tiempo madurar. Creo que le faltaba mucha mentalidad. Era muy profesional, pero un poco ‘pecho frío’. No le calentaba la sangre; pero qué bueno que le está yendo bien”, declaró el exdirectivo rojiblanco a ESPN.

JAM MEDIA

8.- ¿En cuáles equipos ha jugado Ríos?

Durante su carrera, el delantero ha jugado en Chivas, Coras de Tepic, Zacatepec, North Carolina, Nashville y Charlotte FC, equipo con el cual brilló en la MLS.

JAM MEDIA

7.- ¿Cuál distinción recibió tras su año en North Carolina?

El conjunto estadounidense participaba en la USL, por lo que tras anotar 20 goles en 31 partidos, la competencia lo nombró el Jugador Más Valioso de la campaña 2018.

INSTAGRAM: DANIEL RÍOS

6.- ¿Cómo llegó a la MLS?

Tras su año en el North Carolina, la nueva franquicia de la MLS, el Nashville comenzó con el armado de su equipo y de inmediato se interesó en el mexicano, comprándole la carta a Chivas y convirtiéndolo en el primer futbolista de dicha institución.

INSTAGRAM: DANIEL RÍOS

5.- ¿Cuál fue su mayor logro en la MLS?

El delantero fue nombrado, en noviembre del 2022, como el Mejor Jugador de la semana 33 de la MLS gracias a que se destapó con un póker de dianas frente al Philadelphia.

INSTAGRAM: DANIEL RÍOS

4.- ¿Cuál era el sueño de Daniel Ríos tras su paso por Estados Unidos?

El delantero reconoció que uno de sus objetivos era regresar a la Liga Mx y sobre todo con Chivas, debido al cariño que le guarda al club rojiblanco.

INSTAGRAM: DANIEL RÍOS

3.- ¿Qué considera Ríos que ha cambiado desde su salida de Chivas a su regreso?

“Aprender de los errores que muchas veces, cuando estamos chicos, no entendemos. Hasta que maduramos un poco, nos damos cuenta de lo que hicimos mal y mejoramos como persona (…) Como chavo de 17 o 18 años tuve reacciones que no debí haber tenido”.

ESPECIAL

2.- ¿Cuánto pagó Chivas para repatriarlo?

La directiva del Guadalajara habría desembolsado 4 millones de dólares al Charlotte FC para poder hacerse de los servicios de su canterano, adquiriendo el 80 por ciento de la carta.

GETTY IMAGES

1.- ¿Cuál fue el título de Chivas en el que participó Ríos?

En el Apertura 2015, el canterano participó en dos partidos de la fase de grupos de la Copa Mx, torneo en el que semanas después, el Rebaño se proclamó campeón pese a la salida del Chepo y la llegada de Matías Almeyda.