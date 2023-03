La gestión de Ricardo Peláez al frente de Chivas trajo consigo muchas controversias, terminando por completo la conexión con la afición rojiblanca; sin embargo, el exdirectivo del Guadalajara reconoció que no le duele el buen paso que está mostrando el equipo bajo la tutela de Fernando Hierro.

El exdelantero nacional fue el director deportivo del Rebaño desde finales del 2019, prometiendo títulos y éxitos deportivos para el conjunto rojiblanco; sin embargo, no logró contagiar de esa ideología en la institución, saliendo en noviembre del 2022 tras el fracaso de quedar eliminado en Repechaje contra el Puebla.

“Todo el mundo piensa que estoy molesto y enojado porque el Guadalajara anda bien: lo he escuchado varias veces: ‘al que más le ha dolido es a Ricardo Peláez’ y no, al contrario, le agradezco mucho a Dios el que el Guadalajara me haya abierto las puertas y llevado lo mejor de mí como directivo y hoy esté una persona que lo esté haciendo mucho mejor que yo.

“Son los mismos jugadores, el mismo dueño, la misma familia. Qué bueno que hoy le está yendo bien, no tengo porque estar enojado y molesto, al contrario, estoy muy contento de que por fin estén haciendo las cosas bien y vayan por buen camino”, declaró Peláez en palabras para Claro Sports.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional?

El enfrentamiento entre Chivas y Águilas está programado para disputarse el próximo sábado 18 de marzo en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a iniciar en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

