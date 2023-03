Cuando Fernando González llegó al Club Guadalajara nadie imaginaba que tendría actuaciones tan destacas que lo volverían un elemento titular bajo las órdenes de Veljko Paunović, quien lo ha convertido en un una pieza clave en su esquema donde en muchas ocasiones el Oso se queda solo para recuperar el balón y no permite que los volantes del equipo rival lo superen para enfilarse al arco de Miguel Jiménez.

Y es que más allá de sus condiciones como futbolista, un gran sector de la afición no le perdonaba que hubiera jugado en el América, pero la realidad es que el mediocampista es un canterano rojiblanco que tuvo que probar fortuna en otros clubes para volver a casa y lo ha hecho de manera impresionante al grado de ganarle el puesto a un jugador como Sergio Flores, quien había sido titular en el último año.

25 cosas que no sabías de Fernando González

25.- ¿Cuál es su nombre completo?

Fernando Rubén González Pineda

Imago7

24.- ¿Cómo es conocido?

Como el Oso

Imago7

23.- ¿De qué parte de la República es?

De la Ciudad de México

Imago7

22.- ¿Cuándo nació y cuántos años tiene?

El 27 de enero de 1994 y tiene 29 años

Imago7

21.- ¿Cómo empezó su carrera en el futbol?

“El primer contacto de Rubén González con equipos de futbol lo tuvo en Pachuca, justo después de que su familia se mudara a esa localidad cuando él era pequeño. Posteriormente, otro cambio de residencia lo llevó a Mexicali, Baja California, de donde fue llamado para formar parte de las Fuerzas Básicas del Rebaño. Estuvo en Chivas San Rafael por 2 años y posteriormente se integró a Fuerzas Básicas, en el cuadro de Cuarta División”, fue parte de lo que publicó el portal de Guadalajara.

Imago7

20.- ¿Quién fue su mayor influencia para jugar futbol?

"Desde chico, al seguir a mi hermano, él jugaba futbol y lo acompañaba a todos lados, y al verlo jugar a mi también me motivaba a seguir con eso del futbol, porque él le va al América, y decía que el jugaba en el América y yo en las Chivas y enfrentarnos en un Clásico. Fue un sentimiento inexplicable jugar el Clásico Nacional, se cumplió un sueño y mi hermano decía que le iba a ir a Chivas por mi, se sintió muy padre ese partido por toda la historia que tiene”, publicó el cuadro rojiblanco.

Imago7

19.- ¿A qué equipo le iba el Oso González de niño?

A las Chivas, explicó que por eso su hermano decía que él jugaría en América y Fernando en el Rebaño.

Imago7

18.- ¿Cuándo fue su debut como profesional?

En la Jornada 8 del Clausura 2013 en un partido contra León en el Estadio Akron.

Imago7

17.- ¿Cuántos partidos jugó con Chivas en su primera etapa?

Jugó cuatro duelos en el Clausura 2013 y uno más en el Apertura 2013, antes de salir del equipo tapatío.

Imago7

16.- ¿Ha sido convocado a la Selección Mexicana mayor?

No tiene registros de haber jugado con el Tri y tampoco en algún torneo oficial.

Imago7

15.- ¿Cuándo fue la última vez que se coronó con Chivas?

En el Clausura 2013 el Oso se alzó con el campeonato con la categoría Sub-20: “El equipo Sub 20 de Guadalajara obtuvo el título de la categoría en el Torneo de Clausura 2013, y el volante de recuperación rojiblanco fue pieza importante para conseguir ese logro, y reafirmó el compromiso que tienen para buscar revalidar el campeonato con base en el trabajo que han realizado desde la pretemporada”, publicó el Rebaño.

Jammedia

14.- ¿Qué técnico fue el verdadero mentor del Oso?

En declaraciones para el sitio web de Chivas, González Pineda reveló que Alberto Coyote fue perfeccionando su estilo de juego: "Donde exploté más al técnico, fue en la Sub 17 con Alberto Coyote, siento que al saber que también jugó mi posición me ayudó mucho y me enseñó muchas cosas, que ahora las estoy perfeccionando y me están ayudando para salir adelante. Se siente mucho orgullo la saber que Coyote estuvo con nosotros, también su forma de ser fue fundamental”.

Jammedia

13.- ¿Cuántos títulos tiene con Chivas?

Ha sido campeón en diferentes categorías desde la Sub-17: Bicampeón Sub 17 (AP11-CL12), Campeón Sub 20 (CL13), Campeón Copa MX (CL18), Campeón Súpercopa MX (2018), Campeón de Campeones (2019).

Imago7

12.- ¿En qué otros equipos ha jugado fuera de Chivas?

A partir de su debut en el 2013, los distintos entrenadores lo fueron relegando a la banca y en 2015 se fue al Deportivo Tepic, después emigró a Zacatepec, Necaxa, América, León, Necaxa en su segunda etapa y finalmente volvió a Chivas en el 2022.

Imago7

11.- ¿Cuántos partidos ha jugado en Liga MX?

Dentro de todos los clubes donde ha participado suma más de 160 partidos en Primera División.

Jammedia

10.- ¿Cuántos goles ha anotado?

Hasta el momento suma dos goles pero ha participado en 32 anotaciones hasta el Clausura 2023. Con Guadalajara no registra ningún tanto en el Máximo Circuito.

Imago7

9.- ¿Quién fue su primer entrenador en Chivas?

"Estando aquí fue una motivación para estar dando el extra para estar subiendo categorías, que fue Cuarta, tercera con (Luis Felipe) Peña, después fue la Sub 17 con Alberto Coyote, ahí fuimos Bicampeones y después subí a la Sub 20 con Marco Fabián, después se me dio la oportunidad de debutar (en Primera División) contra León el 24 de febrero, va a ser muy difícil que se me olvide la fecha", relató el Oso al portal de Chivas.

Imago7

8.- Fernando González confía en que Chivas luche por el título en el Clausura 2023

En entrevista para TUDN, el Oso no se contuvo y explicó que deben estar siempre en la parte alta de la tabla general: “Ser candidato siempre, creo que algo que desde antes se genera es el hecho de ‘vamos contra Chivas, que es un equipo fuerte’. Tenemos que generar lo que es la historia del club, qué es lo que representa Chivas y tenemos que reflejar en el día a día. Estar arriba va a generar otra cosa y a lo mejor desde la pretemporada se empezó a especular cómo iba a hacer Chivas y ahora que estamos arriba se empieza hablar más todavía de eso”.

Imago7

7.- ¿Antes de llegar a Chivas en dónde jugaba?

"Primero estuve en Pachuca, en el estadio Revolución donde se armaban los equipos, de ahí me cambié a un equipo de mi escuela, ahí estuve jugando mucho tiempo y con ellos fue con los que me vieron en una Copa Chivas por ahí del 2002, se me acercó Dennis te Kloese y (Jaime) Pajarito, y le pidieron a mi hermana todos mis a datos y que me iban a llamar”, confesó González.

Jammedia

6.- ¿Cuál es la posición de Fernando González?

Siempre se ha desempeñado como mediocampista, por ello nunca ha tenido problema para entender lo que se requiere en dicha zona de la cancha.

Imago7

7.- ¿Cuáles son sus principales cualidades dentro de la cancha?

Robar el balón para que no llegue al área de Chivas, así como desconectar los intentos de ataque de los rivales, aprovechar los rebotes a su favor y en la medida de lo posible darle salida al equipo ya sea al frente o buscando un compañero en mejor posición para desahogar el esférico.

Imago7

6.- ¿Ha sufrido alguna lesión grave?

Por fortuna Rubén nunca ha sufrido lesiones que lo hayan dejado fuera de actividad por mucho tiempo, incluso su carrera ha sido muy regular tanto en actuaciones como en su estado físico. Por ello busca afianzarse en Chivas durante esta segunda etapa.

Imago7

5 .- ¿Quién fue el técnico que lo debutó en Primera División?

Fue Benjamín Galindo en aquel 2013 contra los Esmeraldas de León, curiosamente otros de sus equipos en la Liga MX.

Imago7

4.- ¿Cuál es el valor de la carta de Fernando González?

De acuerdo a información del portal Transfermarkt, la carta del Oso tiene un valor de 1.8 millones de euros.

Imago7

3.- ¿Qué número porta en Chivas?

El Oso González usa el número 28 desde que volvió al Rebaño.

Jammedia

2.- ¿Cuántos títulos en Primera División tiene?

Ha ganado tres, pero ninguno es de liga: Campeón de Campeones con América en el 2019, 1 título de Copa con Necaxa en el 2018 y uno de Supercopa con los Rayos en el mismo año.

Jammedia

1.- ¿Tiene alguna relación sentimental?

El Oso es casado desde hace varios años y tiene dos hijos pequeños, con quienes siempre aparece en sus cuentas oficiales de redes sociales muy contento, como la clave principal de su éxito.

Instagram

