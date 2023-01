La sorpresiva derrota que sufrió Chivas en el duelo contra el Toluca el sábado pasado ha desatado múltiples críticas contra jugadores, directiva y sobre todo el cuerpo técnico comandado por Veljko Paunovic; sin embargo, un exdelantero salió en defensa del serbio, considerando que requiere más tiempo para conocer por completo a su plantel.

El canterano del Guadalajara y ahora analista de la cadena Fox Sports, Eduardo de la Torre, reconoció que es prematuro sacar conclusiones del trabajo del timonel europeo, aunque también aceptó el estratega del Rebaño se equivocó en sus cambios en búsqueda del triunfo en el compromiso contra los Diablos Rojos.

ver también Exdirectivo reventó a Paunovic

“Yo no esperaba que en la tercera jornada ya se viera un Chivas, por más pretemporada que hiciera de manera agradable, que se viera un Chivas como puede ser durante todo el campeonato. No disculpo a nadie, inclusive estoy de acuerdo en que los cambios me parecieron que descompuso al equipo. Su parado inicial fue muy compacto, hasta podría decir que con mucho cuidado, con Alvarado y Carlos Cisneros, que son volantes, como extremos.

“En cuanto intentó ir por la victoria, ahí movió mal las piezas y ahí sí no los conoce totalmente lo que le pueden rendir en algún momento dado y no está mal, tiene apenas tres partidos oficiales”, declaró el Yayo en el programa La Última Palabra.

¿Cuándo jugará Chivas contra FC Juárez?

El descalabro sufrido en casa frente al Toluca deberá quedar atrás rápidamente en el conjunto tapatío, quien deberá comenzar a preparar su siguiente compromiso mismo que será en Ciudad Juárez contra los Bravos, duelo que se disputará el próximo sábado 28 de enero en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!