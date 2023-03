Las Chivas de Guadalajara tratarán de devolverle a la afición una de las alegrías más importantes que hay en el futbol que es derrotar al acérrimo rival en el Clásico Nacional que se disputará la noche de este 18 de marzo en el Estadio Akron, por ello el entrenador Veljko Paunović tiene listos a sus mejores hombres que sean garantía de un buen resultado que no solo se remite a obtener los tres puntos.

Vencer al América en casa y ante su público sería el mejor aliciente para que el Rebaño Sagrado cierre de la mejor forma el campeonato pensando en seguir entre los primeros cuatro lugares de la tabla general que otorgan un boleto directo a los Cuartos de Final, pero la clave es mantener el buen funcionamiento colectivo y que a nivel individual ningún jugador pierda la confianza.

Es por ello que en la conferencia de prensa previa al encuentro que arrancará en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México, el timonel serbio de las Chivas habló acerca del portero Miguel Jiménez, quien en distintos duelos de la campaña ha sido criticado por algunos errores que les han costado goles, pero esto no ha sido suficiente para que Paunovic cambie de opinión respecto a las cualidades del arquero mexicano.

“Miguel Jiménez va a jugar mañana, confiamos en él y estamos conscientes que en muchas ocasiones nos ha salvado. Todo mundo puede equivocarse, pero hay otros elementos que valoro para decirle a un jugador que no va a jugar. Ganar el Clásico de México significaría mucho para nosotros, nos hemos preparado para obtener un buen resultado”, fue parte de lo que comentó el técnico serbio en la charla a los medios de comunicación la tarde del viernes.

Agradece a Fernando Hierro por la posibilidad de llegar a Chivas

Por otro lado, Paunović manifestó su cariño por Guadalajara y agradeció a Fernando Hierro por la oportunidad de dirigir a los rojiblancos, pues también confesó que desde que llegó al club ya es un aficionado más:“Si no hubiera sido por Fernando Hierro no estaría aquí, él se encargó de hacer que me interesara por estar en Chivas. Me siento personal y profesionalmente muy orgulloso de poder vivir algo así, es un logro para mí. A nivel de México y Estados Unidos, el Clásico de México tiene muchísima repercusión. Estoy muy agradecido con la vida que me permite dirigir el Clásico de México”.

