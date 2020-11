Las opciones de Víctor Vucetich para reemplazar a Canelo

Jesús Angulo, parte del once inicial y que fue sustituido a los 73 minutos en el partido que Chivas de Guadalajara le ganó 1 a 0 a América, probablemente se pierda el compromiso de vuelta de los cuartos de final del Torneo Guard1anes de la Liga MX 2020, que se disputará el sábado 28 de noviembre a las 21:06 horas en el Estadio Azteca.

La razón, aunque todavía no hay parte médico oficial, sería un desgarro que lo marginaría entre 15 y 21 días, por lo cual no solo que no podría estar presente frente a América en una nueva edición del Clásico Nacional, sino que, probablemente, tampoco estaría a disposición de Víctor Manuel Vucetich en unas pretendidas semifinales.

La opción que se plantea por un lado, sería la de algunos cambios de posiciones entre aquellos que fueron titulares el último miércoles, con el autor del único tanto del triunfo, Cristian Calderón, desde el inicio.

En ese sentido se podría dar con Isaac Brizuela unos metros detrás de Ángel Zaldívar, ocupando el sector que deja vacante Canelo, con Chicote como extremo por derecha.

La otra alternativa que se maneja por estas horas es el ingreso de Eduardo Torres. El canterano de 20 años fue quien reemplazó a Jesús Angulo en la segunda parte del primer duelo de la llave, que se disputó en el Estadio Akron.

Una pieza que recupera Vucetich

Vale recordar que Alexis Vega también podría ser incluido como una posibilidad al transitar el último tramo de su rehabilitación, aunque si bien estaría dentro de la lista de convocados, esperaría su turno en el banquillo.