Ángel Zaldívar: Debemos reconocer que estamos para grandes cosas en Chivas

Ángel Zaldívar, delantero de las Chivas de Guadalajara, reconoció que el autoritario cierre que protagonizaron el sábado en la victoria 3-1 sobre Rayados de Monterrey en la Jornada 17 del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX servirá de motivación en el plantel principal rojiblanco con miras a la repesca a la Liguilla y en la que se enfrentarán con Necaxa en el Estadio Akron.

El espigado atacante del Club Deportivo Guadalajara, quien fue pieza clave en el triunfo sobre Rayados de la pasada fecha al anotar el gol del empate y que abrió la puerta para la voltereta contundente en casa, continuó este martes la preparación con el primer equipo rojiblanco en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle a la espera del resultado negativo del entrenador Víctor Manuel Vucetich, para que pueda retomar el mando del Rebaño Sagrado.

El "Chelo" Zaldívar aseguró el lunes en una entrevista exclusiva con Chivas TV que en la victoria imponente sobre Monterrey, "demostramos lo que podemos hacer, lo que podemos lograr y creérnosla: sabemos que esos diez minutos (finales contra Rayados) pueden convertirse en veinte, treinta, en medio tiempo o en todo un partido. Sabemos que es cosa de reconocer que estamos para cosas grandes, y agarrarnos de esa confianza y estar unidos. Quien le toque lo hará de la mejor manera y ya estamos trabajando este próximo partido".

:videocámara: #ElResumen

Revive lo mejor del partido correspondiente a la #Jornada17 entre Chivas y Rayados.



El 'Rebaño' se llevó la victoria 3 goles a 1.#Guard1anes2020 :fútbol: #LigaBBVAMX pic.twitter.com/tYplJBD7Oc — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) November 8, 2020

El delantero zurdo de las Chivas consiguió de cabeza y al minuto 81 el gol del empate tras ingresar como reemplazo, en instantes de complicaciones para su equipo. Después del festejo de su tanto, Guadalajara arrolló a su rival, pero ahora ya comenzaron a mentalizarse en el partido frente a Necaxa de la próxima semana. Por lo que Zaldívar reconoció que los Rayos "vienen cerrando muy bien, se levantaron en los últimos partidos pero creo que nosotros debemos enfocarnos en lo nuestro. Hemos hecho grandes partidos tanto en casa como de visitante y ahora no será la excepción: es una final, en nuestra casa, y si estamos bien podremos ganar".

El "Chelo" Zaldívar envió un mensaje a los aficionados chivahermanos que no han podido apoyar a su equipo en las tribunas del Estadio Akron en este acontecido año y aseguró en la entrevista que "más que nada, sé lo que significa Chivas y sabemos todos lo que significa. Hoy más que nunca debemos saberlo. Aunque no tenemos a los aficionados cerca, tenemos que ver por toda esa alegría que podemos darle a nuestra afición, que siempre nos están apoyando, se alegran por ver un juego de Chivas y debe ser un plus que nos haga sacar lo mejor de nosotros".

¡Estamos �� EN VIVO con @AZaldivar_ y @JFGiaccardi a través de Facebook!



Conéctense ahora y manden sus preguntas ������ pic.twitter.com/hdlapGlhDB — CHIVAS (@Chivas) November 9, 2020