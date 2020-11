Isaac Brizuela: Veo un Chivas muy completo para esta etapa final

Isaac Brizuela, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, aseguró que tras el cierre con victoria sobre Monterrey ve a un equipo "muy completo" con miras a esta etapa final del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX y a pesar de la ausencia por lesión de sus delanteros José Juan Macías y Alexis Vega, motivo por el que reconoció que este partido del sábado frente a Necaxa serán "90 minutos donde tenemos que entregar todo desde el primero" y asegurar el boleto a los Cuartos de Final de la Liguilla, que los volvería a enfrentar con Pumas de la UNAM, de no existir sorpresas en el resto de las series de reclasificación.

El volante ofensivo del Club Deportivo Guadalajara, en entrevista con el programa Titulares y Más que transmite la cadena Telemundo, analizó que "fue un cierre bastante complicado y no nada más ante Monterrey, creo que un partido antes con Pumas, en su cancha, hicimos un gran encuentro, al final nos sacan el empate y teníamos una ventaja. Se hicieron buenos partidos, aunque con Monterrey iba ganando el rival, obviamente el equipo -como en otros partidos- no bajamos los brazos, porque en algunos nos había costado ir abajo en el marcador y este fue totalmente lo contrario. El equipo se vio motivado y se vio obligado a cerrar con una victoria siendo locales, sabíamos que teníamos también esa presión".

El "Conejo" Brizuela, una de las piezas claves en el esquema táctico del entrenador Víctor Manuel Vucetich, reconoció que "llegamos con la mejor motivación a este juego de repechaje, sabemos que el rival es muy complicado, que viene también de una racha muy positiva, pero estoy tranquilo, porque he visto al equipo trabajar de muy buena manera, con mucha intensidad y veo mucho entusiasmo en este Rebaño". Argumentó que "son 90 minutos donde tenemos que entregar todo desde el primero, hacerle sentir al rival que están en nuestra casa y que nosotros queremos tener esa iniciativa de dar el primer golpe y va a ser muy importante el tratar de marcar un gol en los primeros minutos, para así poder manejar el partido, tratar de abrir un poco más al rival sabiendo que tienes un gol de ventaja y repito, no va a ser nada fácil, pero estamos en casa y estamos obligados a proponer el partido".

Chivas vs Necaxa: transmisión en vivo a través de Rebaño Pasión

El mediocampista de las Chivas, consultado por el ex rojiblanco Manuel Sol en cuanto a las fortalezas del plantel, refirió que "lo ha hablado Víctor Manuel Vucetich y coincido con él, la fortaleza de este equipo es que cuando se dedica a tener el balón y a cansar al rival lo hacemos bastante bien, cuando tratamos de circular la pelota de un lado a otro que no solo vamos a un lado y nos vemos obligados a solo jugar por esa banda, creo que esa es una fortaleza que la hemos ido mejorando. Saber en que momento penetrar al rival, saber en que momento buscar esa jugada de gol y creo que hemos mejorado también en la parte de la definición, que en los primeros juegos el equipo a lo mejor no pasaba de uno o dos goles y en los últimos se vio al equipo más suelto, con más llegada, más convencidos y veo un Chivas muy completo para esta etapa final".

El "Cone" Brizuela rememoró el triunfo 2-1 sobre los Rayos en este Guard1anes 2020 y señaló que "si mal no recuerdo, esa victoria fue el primer partido del profe (José Guadalupe) Cruz, creo que iba debutando con Necaxa y a lo mejor no tuvo tanto tiempo de trabajar con su equipo. Pero viendo en la manera que trabajó después, es un equipo que le gusta presionar al rival, que le gusta hacer daño desde su parte ofensiva y no dejar jugar al rival, pero es algo que también trabajamos esta semana, saber que va a ser un equipo muy complicado, que tienen gente en mediocampo que sabe muy bien filtrar balones, el caso de Cabrera, que tiene dos hombres en la parte de arriba que son letales en el área, que aguantan muy bien el balón, el caso de Passerini y el otro delantero que tienen también muy buena altura. Hay que tener cuidado con esos jugadores, el caso de Salas que busca el tiro de media distancia, en las bandas (Alejandro) Zendejas viene haciendo un trabajo muy bueno y veo un rival muy complicado. Para mí va a ser un encuentro muy agradable, también para la afición, y esperemos que se den las cosas".

