Qué fue de la vida de: Manuel Sol, recordado volante de las Chivas de Guadalajara en el título de 2006

Un #MiercolesRetro �� muy emotivo en todos los aspectos. Por conseguir la estrella 11 de nuestro club y por la celebración a flor de piel del gran Bofo Bautista... �� . El marcador de la final del Apertura 2006 contra Toluca señalaba un 2-2 en el global. El público se imaginaba una definición por penales en el Nemesio Díez. Pero apareció el hombre del dorsal 100 para vestirse de héroe. Para alegría de todo el Rebaño. Y para un llanto conmovedor en pleno campo de juego por parte del autor del gol. El Bofo, emocionado, recibió el abrazo de sus compañeros, mientras él señalaba al cielo. ¿Por qué? Por el recuerdo de su madre, que había fallecido a comienzos de año. "Yo siempre en cada partido, antes de jugar, le hablaba cuando iba en el camión y ella me deseaba mucha suerte, que me fuera bien, que metiera goles. Ese día íbamos en el camión y le quería hablar y me acordé que ya no estaba. Y pasó algo muy raro, porque de repente me quedo dormido y me conecto con ella, empiezo a platicar y ella me decía que todo lo que hiciera lo hiciera con amor y que ese partido ella tenía fe que yo iba a meter gol", declaró el Bofo en entrevista con Televisa Deportes, hace dos años... �� . Un momento especial que será imposible borrar de nuestra mente. ❤��

