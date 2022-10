Pese a la ausencia de Fernando Hierro en México, el Director Deportivo de Chivas continúa trabajando en delinear el nuevo proyecto que comandará en la escuadra rojiblanca, en donde está consciente de que es necesaria la llegada de refuerzos, por lo que no le cerró las puertas a Chicharito Hernández ni a Carlos Vela.

El exjugador del Real Madrid se deshizo en elogios en los dos canteranos del Guadalajara, en donde se limitó a asegurar que “no se puede decir” el nombre de alguno si tuviera que elegirlo para apuntalar al Rebaño en el Clausura 2023: “Me parecen dos jugadorazos, dos fantásticos chicos de Chivas, pero hoy día no se puede decir”, declaró Hierro.

Sin embargo, el directivo de la escuadra tapatía explicó el panorama que se debe de analizar al momento de tratar de sumar a algún refuerzo, ya que todo depende del gusto de cada persona, aunado a los deseos del futbolista, ya que a veces no desean cambiar de clubes o simplemente no es viable por cuestión económica.

“Que se puedan, que no se puedan en la situación económica, las ofertas, las no ofertas, que quiere venir, que no quieren venir es otra cosa. Si tú te pones a pensar, todo el mundo haría o diría: ‘yo me traería a ‘, pero es cuestión de gustos, pero también tiene un grado de cuestión económica y de realidad. Así que por mucho que quiera ir un jugador posiblemente a otros equipos o al mejor sacarlo de un equipo, aunque a ti te guste. Imposible la transferencia, entonces para qué vas a perder el tiempo en pensar en ese jugador”, concluyó Hierro en entrevista con La Gambeta.

¿Qué se sabe de la pretemporada de Chivas?

El Rebaño reportará el 14 de noviembre para realizar exámenes médicos y físicos; sin embargo, no han dado a conocer más detalles de la sede de la pretemporada; sin embargo, a principios de diciembre se tiene prevista una mini gira por España para medirse al Getafe y al Athletic de Bilbao, para posteriormente regresar a México para disputar la Copa Sky.

