Chicharito revela que Chivas lo busco solo una vez

Javier Hernández, delantero canterano de las Chivas de Guadalajara, ya fue presentado como flamante refuerzo del club Los Ángeles Galaxy en la Major League Soccer (MLS) tras su salida del español Sevilla y durante la ceremonia reveló el único momento que recuerdo que lo buscaron para volver al redil y vestir la playera rojiblanca.

"Chicharito" Hernández, durante su acto de presentación con los galácticos, señaló que "se hizo un gran esfuerzo para que estaría acá, daré todo por esta institución y devolver la confianza que pusieron en mí, espero lograr una estrella más para esta institución" y añadió que "si sigo trabajando fuerte estaré haciendo lo que he amado y amo, el futbol. Pongo todo en una balanza y el peso de esta opción en particular. Ver la expectación que se despertó y tendré que hacer lo que Dennis Te Kloese sugiere, que es disfrutar y marcar la mayor cantidad de goles. Quiero meter 20 goles y ganar el campeonato".

El canterano rojiblanco, aseguró que no volvió a Guadalajara como la afición y medios especularon, porque "no me buscó Chivas y no podía jugar ahí (sería su tercer club en el mismo año futbolístico). Para acabar con lo de Chivas, siempre he dicho que es el equipo de mi vida y de mi amor, pero sólo me han buscado una vez, fue antes del Mundial (Rusia 2018) hablé con (Matías) Almeyda y le dije que quería seguir en Europa, nunca más estuvimos ni cerca".

