Chivas: Cristian Calderón lamentó no estar en primera ecografía de su hijo por jugar vuelta de semifinal en León

Cristian Calderón, polivalente mediocampista de las Chivas de Guadalajara, se lamentó en sus redes sociales al no poder acompañar a su esposa Adriana Castillo a la primera ecografía para conocer a su hijo en gestación, debido a que se encuentra concentrado con la plantilla principal rojiblanca en Guanajuato, donde este sábado visita al club León en el partido de vuelta de la semifinal del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX.

El versátil volante del Club Deportivo Guadalajara se enteró sólo un día después de protagonizar la victoria 1-0 sobre el América en el Estadio Akron que sería papá, lo que le agregó la motivación necesaria para convertirse en el héroe del Clásico Nacional en Liguilla y eliminando a las Águilas con dos goles en la vuelta de los Cuartos de Final en el Estadio Azteca, para meter al Rebaño Sagrado en esta instancia de semifinales.

El "Chicote" Calderón se encuentra este sábado concentrado con el primer equipo de las Chivas para su encuentro de vuelta frente a La Fiera en Guanajuato, por lo que no pudo acompañar a su esposa Adriana Castillo a la cita del primer ultrasonido o ecografía que se realizara para conocer a su bebé, ante lo cual el futbolista de perfil zurdo, no pudo ocultar su tristeza en las redes sociales y le dedicó una muy sentida historia en su Instagram.

Calderón reconoció, a pesar del momento que vive con el Guadalajara, que "me siento muy triste. Hoy (sáabdo) pudo haber sido mi primera vez para ir a ver a mi bebé, pero me tocó venir a un partido muy importante. Me dolió mucho no estar contigo, mi amor, pero tú sabes de este gran compromiso, así mismo te pedí disculpas y se las pedí a mi bebé. Pero les prometo estar en las próxima cita mi amor. Los amo".

El "Chicote" se disculpó con su esposa por no poderla acompañar en este emotivo momento (Instagram)

El "Chicote" Calderón junto al Rebaño Sagrado buscará este sábado ganar el encuentro de vuelta a domicilio frente a León para avanzar a la Gran Final de la Liga MX, contra todo pronóstico y luego que el polivalente volante zurdo fuera protagonista principal en la eliminación de su eterno rival: América, con tres goles que quedarán para el recuerdo de la afición rojiblanca.