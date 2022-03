Nicolás Larcamón, director técnico del club Puebla, se ha convertido en la sensación de los últimos torneos nacionales y ya los equipos más poderosos de la Liga MX buscan tentarlo para que llegue a su banquillo en el venidero mercado de pases. Rebaño Pasión expone todos los detalles de ¿por qué el argentino sería el entrenador ideal de las Chivas de Guadalajara?

El Rebaño Sagrado regresa este domingo a la Perla Tapatía tras una gira de dos partidos amistosos en California, Estados Unidos, que sirvió de preparación para aprovechar el receso que dio la Fecha FIFA de marzo y en la que sufrieron las ausencias de Alexis Vega y Roberto Alvarado, quienes se concentraron con la Selección Mexicana para un triple cartelera de la Eliminatoria de la Concacaf al Mundial de Qatar 2022.

Larcamón actualmente es seguido muy de cerca por el club América, para llegar a su banquillo y reemplazar a su compatriota Santiago Solari, quien abandonó el cargo tras un pésimo arranque en este Clausura 2022. El timonel, pese al acercamiento, ya ha desmentido cualquier acuerdo con la directiva de las Águilas al señalar recientemente que "es un halago, pero no hay nada concreto" y que "el futuro puede esperar". Lo que denota su compromiso y seriedad como profesional con los Camoteros.

El estratega argentino, de apenas 37 años de edad, se ha destacado en su aún incipiente carrera profesional por desarrollar a los más jóvenes talentos y por incrementar el desempeño de futbolistas promedio, como lo ha desmotrado sostenidamente desde su llegada a la Liga MX en 2020. Así como lo aseveró Salvador Reyes, quien pasó de Puebla al América, gracias a la influencia que tuvo Larcamón en su carrera.

Así inició la carrera de Nicolás Larcamón

Nicolás Larcamón, reconocido por su labor en Fuerzas Básicas del club argentino Nueva Chicago, llegó a Venezuela a finales de 2015 para liderar las categorías juveniles de Zulia FC, pero durante una reunión se le presentó la oportunidad de no asumir ese cargo y dirigir al Deportivo Anzoátegui de la Primera División venezolana, que no encontraba entrenador para la temporada 2016. Un reto que asumió y que marcó el inicio de un meteórico ascenso que aún no llega a su cumbre.

El técnico argentino debutó con una victoria 0-2 de visita en Monagas SC y llevó al Anzoátegui en ese primer semestre hasta la Gran Final del Apertura 2016, que perdió ante Zamora FC. Luego de su primera temporada, en la que marginó de la plantilla al líder goleador histórico del equipo, que en ese entonces tenía 36 años, prefirió armar una alineación con jóvenes talentos (22 años de edad de promedio) y entre los que resaltaba Francisco Aristeguieta (primo de Fernando) que llegaron a la institución para consolidar un plantel competitivo que regresó a la Copa Conmebol Sudamericana en 2016 y 2017.

Luego de esa Copa Sudamericana 2017 y un cambio directivo que acabaría con desaparecer al equipo de Anzoátegui, Larcamón se marcha a Chile con el club Antofagasta al que dirigió en el segundo semestre de 2017, con éxito. Su paso posterior por Huachipato y Curicó Unido entre 2018 y 2019 no fue tan trascendente como se esperaba, hasta que apareció la inesperada oferta de Puebla en 2020 y en el que ha extrapolado su carrera como estratega al punto de ser considerado por las Chivas o América.

El aporte de Nicolás Larcamón en caso de llegar a Chivas

Chivas, con su condición extraordinaria de jugar solo con talento mexicano, se ha centrado en reforzarse con los jugadores del momento en la Liga MX y siempre se le encarece el mercado por no fichar a extranjeros. La posible llegada de Nicolás Larcamón permitiría el arribo de otros profesionales argentinos, con los que trabajaría de la mano desde Fuerzas Básicas.

El timonel trabajaría con el plantel actual, pero no se reforzaría en el mercado de pases de la Liga MX. Sino que desarrollaría a los próximos refuerzos rojiblancos desde las Fuerzas Básicas, ¿cómo? Con asistentes y scouts en los torneos de categorías Sub-20 y Sub-17 que buscarían y atraerían a las granjas del Rebaño Sagrado a los mejores talentos de ese torneo nacional. Además de impulsar en confianza a jugadores jovenes que pueden explotar aún más su rendimiento, como: José Juan Macías, Jesús Angulo, Cristian Calderón, Alexis Vega, Fernando Beltrán y ni hablar de Sebastián Pérez Bouquet o Irving Márquez, que vienen pidiendo minutos actualmente.