Chivas: Quién es Sergio Flores. El canterano que Vucetich debutó en la Jornada 1 del Guard1anes 2021

Sergio Flores, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, sorprendió a muchos con su ingreso la noche del viernes para disputar los últimos minutos del empate 1-1 con el club Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, para convertirse así en el tercer jugador que debuta con la playera rojiblanca en la Liga MX, durante la gestión actual del entrenador Víctor Manuel Vucetich, a pesar que su caso en específico fue bastante discutido en las redes sociales.

El volante canterano del Club Deportivo Guadalajara tuvo que esperar algunos años para poder cumplir su sueño de jugar en la Primera División y contar con la maravillosa oportunidad de hacerlo además con la playera rojiblanca, pues debutó a la edad de 25 años tras disputar un semestre con el Club Deportivo Tapatío, filial del Rebaño Sagrado en la novedosa Liga de Expansión MX, durante el Guard1anes 2020.

Flores, oriundo de Torreón, Coahuila, fue invitado al Cesifut y posteriormente se integró a las categorías inferiores de las Chivas. Ha jugado en la Tercera División, en la Liga de Nuevos Talentos de la Segunda División, en la categoría Sub-17, en la Sub-20 y recientemente con el CD Tapatío, según un despacho de Récord firmado por Enrique Gutiérrez y que añadió que Sergio Almaguer lo convocó para formar parte de la selección mexicana que participó en la Copa del Mundo Sub-20 de Nueva Zelanda en 2015.

El volante ya había debutado con las Chivas al jugar un partido de la Copa MX, durante la gestión de José Manuel "Chepo" de la Torre en el banquillo rojiblanco y en ese entonces, declaró que uno de sus ídolos es Jorge Enríquez al señalar que "siempre fue muy buena persona, fue un amigo para mí, desde que llegué siempre me saludaba y me hablaba bien". Añadió que se identifica como un jugador ordenado y trabajador: "Me gusta apoyar al equipo. Como medio de contención recupero muchos balones y se los entregó a personas más capacitadas".

Sergio Flores cuenta con cierta experiencia, pues tras su salida en 2015 de las Fuerzas Básicas jugó con Coras de Tepic, Atlético Zacatepec y Mineros de Zacatecas antes que se diera su regreso al redil para reforzar al Tapatío. La cantera rojiblanca ha rendido frutos, pues el "Rey Midas", como se conoce a Vucetich, utilizó a nueve canteranos en el partido del viernes contra la Franja en el Estadio Cuauhtémoc.

