La temporada de Chivas terminó mucho antes de lo esperado y de manera abrupta, pues el azar desde el punto del penal ante Puebla los mandó de regreso a Guadalajara con las manos vacías. Ahora, a apenas unas semanas del comienzo del Clausura 2022, el Rebaño quiere hacer una buena pretemporada y su próximo amistoso ya tiene fecha.

Los fanáticos rojiblancos no están nada conformes con los últimos rendimientos del equipo en Liga MX, pues hace rato no son protagonistas. Es por eso que, durante estas semanas de preparación, no solo se le ha dado mayor importancia al mercado de pases, sino a los partidos de preparación.

El viernes pasado, el Chiverío jugó su primer partido de preparaión ante Colima con un resultado sumamente favorable. Con cuatro tiempos jugados, el marcador total fue un 8-0 que dejó en evidencia las diferencias futbolísticas entre los dos equipos. Sin embargo, no será el único partido que jueguen, pues hace algunas horas se confirmó que habrá un segundo encuentro de preparación.

En base a la información que el club tapatío compartió en su cuenta de Twitter, el próximo rival será Mineros de Zacatecas, equipo que compite en la Liga de Expansión. Dicho encuentro se llevará a cabo el próximo 22 de diciembre en Verde Valle a las 17:00 horas, y seguramente tendrá el mismo formato.

La decisión de jugar amistosos parece positiva, pues le permite a los futbolistas de Chivas volver a estar en contacto con el balón así como también ayuda a que, aquellos que no tuvieron tantos minutos durante la última temporada, sumen algo de rodaje y puedan demostrar que están aptos para dar el salto.