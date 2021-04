Chivas celebra el Día del Niño “sacándoles” la verdad a Olivas, Beltrán y el “Tiba”

Este 30 de abril se celebra el Día del Niño, por lo que las Chivas de Guadalajara no dejaron que pasará desapercibida la fecha y reunieron algunos de sus futbolistas más jóvenes para que relataran cómo era su vida cuándo eran niños, por lo que Luis Olivas, Fernando Beltrán y Gilberto Sepúlveda recordaron su infancia de una manera muy simpática.

En un video para el canal de Chivas, los tres futbolistas compartieron anécdotas y momentos que los llevaron a crecer con el amor por el futbol, pero también parte de historia familiar que los llevó a inclinarse de manera profesional por el balompié, como en el caso del zaguero Luis Olivas, quien reveló que al ser muy inquieto, fue que sus padres lo inscribieron en una escuela de futbol.

Todo apunta a que el “Nene” Beltrán fue el más travieso de todos, pues en la grabación los chistes y comentarios hicieron evidente el estilo de vida del mediocampostra rojiblanco, quien sin embargo, nunca ha dejado de mostrar orgullo por sus raíces y la cercana relación que tiene con sus padres y su hermano mayor.

¿Cómo eran de niños?

Fernando Beltrán- 22 años

“Era muy apegado a mi hermano y a mis primeros que eran más grandes. Ellos eran muy traviesos, yo era más chico y los seguía, estábamos haciendo retas en la calle, en la casa, dónde estuviéramos, era la manera en que nosotros nos divertíamos”.

Gilberto Sepúlveda- 22 años

“Era un poquito vago, no tanto con el Nene, pero sí un poco parecido, tengo un hermano mayor, trataba de siempre seguirlo, aparte de querer jugar futbol de lo que más me acuerdo era jugar voleibol, pero también me gustaban mucho las canicas y el trompo. El voleibol es de lo que más gusta allá (Sinaloa)”.

Luis Olivas- 21 años

“Era muy hiperactivo, me metieron a los cuatro años a una escuelita de futbol y en las tardes me iba a entrenar. Yo no tengo hermanos mayores, soy el más grande entonces de lo que me acuerdo es que jugaba con mi primo al trompo, a los tazos, me acuerdo que en el recreo los vendía a 50 centavos cada tazo y sacaba algo para las papitas después”.