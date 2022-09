Cristian Calderón lleva casi tres años en el Club Guadalajara y conoce de sobra lo que significa la institución rojiblanca, por ello antes de hablar acerca del Clásico Nacional ante América que se jugará este sábado 17 de septiembre en el Estadio Azteca le hizo un recordatoria al acérrimo rival para que le quede claro que el superliderato no representa absolutamente nada.

El Chicote aseguró que el Rebaño Sagrado es el equipo más grande del futbol mexicano, le pese a quien le pese, resaltando la importancia de jugar con puros mexicanos, pero al mismo tiempo esa es la principal cualidad del conjunto que dirige Ricardo Cadena y que de ninguna manera piensa amedrentarse en el partido que se realizará a partir de las 20:00 horas.

ver también Chivas presenta fichaje de último momento

“Chivas es el más grande del futbol mexicano, pero bueno. Nos hace diferentes el tener un plantel vasto con puro jugador mexicano, ésa es la gran diferencia entre uno y otro. Creo que el venir siempre como nos catalogan a nosotros es lo más importante en Chivas. Lo vemos de buena manera, no nos asusta enfrentarnos a ese América que quizá no ha perdido en 10 juegos, creo. Para eso trabajamos, para enfrentarnos a América, Monterrey, Tigres, a esos equipos que siempre han estado a la altura. Va a ser un buen partido, un buen Clásico y este Clásico va a dejar un buen sabor de boca y más para los Chivahermanos”, apuntó el Chicote.

Lamenta no ser titular, pero celebra el gran momento de Gilberto Orozco

Por otro lado, Calderón reconoció que le gustaría tener más regularidad dentro de la cancha, pero al mismo tiempo sabe que el Chiquete Orozco vive un buen momento que lo tiene como titular, por lo cual esperará su momento para demostrar en la cancha por qué lleva tres años en el club que se lo ha dado todo tanto dentro como fuera de la cancha.

Encuesta ¿Te gustaría que Chicote fuera titular? ¿Te gustaría que Chicote fuera titular? La verdad sí No, así de cambio está bien YA VOTARON 143 PERSONAS

“Todos sabemos la calidad que tiene, es un jugadorazo, siempre se lo he dicho, entrenamiento a entrenamiento me acerco y se lo digo. Y la verdad, no me molesta que este jugando él, está haciendo las cosas muy bien y lo he felicitado, el equipo va bien y no veo por qué quizás hacer cambios o algo de más, que solo por querernos ver bien a los que no estamos jugando y eso para mi no sería lo correcto, no ver que los resultados y que la felicidad de la afición, de la directiva y del plantel sea gana”, indicó el volante rojiblanco.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!