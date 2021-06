¡Van en serio! Esto le dijo Chivas a Pizarro para acelerar su contratación de cara al Apertura 2021

El interés de las Chivas de Guadalajara por Rodolfo Pizarro es real, el atacante del Inter de Miami en la MLS pretende volver al club donde mejor se sintió y donde se proclamó campeón en el 2017 mostrado el mejor nivel de su carrera, pero la directiva rojiblanca puso las condiciones sobre la mesa para el fichaje de cara al Torneo Apertura 2021.

A través de un Live en Facebook, el periodista David Medrano reveló la charla que sostuvo Ricardo Peláez con el representante del futbolista surgido de Pachuca, pues la verdad es que el interés surgió del propio Pizarro para regresar al Rebaño Sagrado y una vez que contactaron al dirigente tapatío, éste aceptó la propuesta, pero también fue sincero sobre la realidad financiera de la institución.

“Hay más interés de Rodolfo Pizarro por venir a Chivas que de Chivas por él. No le ha ido bien en la MLS, en su primer año no le fue bien, no está del todo cómodo y su representante se lo acercó a Chivas. Y la respuesta de Ricardo Peláez fue contundente ‘pero por supuesto nada más necesitamos conocer las condiciones económicas. Si hay que pagar una cantidad importante por comprarlo no, pero si el futbolista o tú (agente) consigues que el equipo de Florida acepte prestarlo y Pizarro acepta bajar su salario con mucho gusto’“, comentó Don David.

Añadió que el sueldo de Pizarro debe rondar los 3 millones de dólares anuales, una cifra que resulta imposible para Chivas, sin embargo, la intención de Peláez es que el agente del atacante trate de llegar a un acuerdo con el Inter de Miami, ya que de lo contrario no habría negociación, pues el cuadro de la MLS, si quisiera venderlo sería en más de 8 millones, los cuales están lejos del alcance del Rebaño Sagrado.

“Hace un año que Pizarro se fue a Estados Unidos y el club de Miami pagó alrededor de 10 mmd para llevarse a Pizarro y el contrato por año ronda los 3 millones de dólares. Cifras irreales para el futbol mexicano y la realidad de Guadalajara. A Chivas sí le interesaría, pero no en esas condiciones económicas, no pagando la carta, ni pagando lo que está cobrando en la actualidad, se antoja complicado, pero la pelota está en el terreno de Pizarro y su representante”, mencionó Medrano.