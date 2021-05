Las posiciones que Chivas necesita reforzar para el Torneo Apertura 2021

Las Chivas de Guadalajara necesitan un cambio en su plantilla para pensar en resarcir los errores que los llevaron al fracaso en el Torneo Guard1anes 2021, donde quedaron fuera en la Reclasificación a manos de Pachuca, en este sentido hay varias zonas de la cancha donde es más urgente una renovación.

Con la confirmación de que Víctor Manuel Vucetich seguirá con el Rebaño Sagrado para el Torneo Apertura 2021, Ricardo Peláez conoce de sobra las carencias del plantel rojiblanco, pues él fue quien lo formó junto a Luis Fernando Tena, tras su llegada a la dirección deportiva de los rojiblancos en el 2019.

Pero con la falta de un buen funcionamiento colectivo, combinado con las bajas de juego notables de algunos elementos que nunca dieron el ancho que se requiere en Chivas, la directiva necesita de futbolistas que apuntalen distintas zonas de la cancha, sobretodo en la defensa, donde se vieron una serie de pifias imperdonables como las que cometieron Luis Olivas y Gilberto Sepúlveda, en teoría, los zagueros centrales más capacitados para ser titulares.

¿Qué posiciones necesita reforzar Chivas?

El Rebaño Sagrado buscará refuerzos en la zaga central, en el lateral izquierda, mediocampo y delantera. Si hay una venta importante (como una posible de José Juan Macías), se utilizará el dinero para fichar a un elemento de jerarquía. Sin embargo, si ese dinero no entra, no se comprará a nadie para no continuar con adeudos.

En la zaga central se habló de Héctor Moreno hace unas semanas, así como de Néstor Araujo, pero todo es un misterio al no contar con los recursos para adquirir refuerzos, por el momento. En la lateral izquierda Alejandro Mayorga y Miguel Ponce pelearon el puesto toda la campaña, no obstante todo indica que ninguno le llenó el ojo por completo a Vucetich.

En la mediacancha, Jesús Molina es el líder y capitán de Chivas, pero ya no tiene la velocidad que se requiere para cubrir esa zona del campo tan exigente. Alan Torres, Fernando Beltrán y Sergio Flores son jugadores con talento, pero si la experiencia para asumir la titularidad de manera indefinida, al menos desde el punto de vista del Rey Midas.

Y en el ataque, todo apunta a que José Juan Macías se irá del Rebaño en este verano, por ello volverá al redil Jesús Godínez, quien competirá por un puesto en la titularidad con Ángel Zaldívar, pero ninguno de los dos sería un elemento de toda la confianza de "Vuce", por ello también se buscaría apuntalar la delantera con otro elemento que les dé competencia. Versiones indicaron que Vladimir Moragrega, proveniente del Atlante sería el primer refuerzo, pero con 22 años y sin experiencia en Primera División, pero al final se dio a conocer que todo fue un invento de su promotor, es así que hasta el momento no hay fuchajes oficiales en el Reaño Sagrado.