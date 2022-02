El “Jimmy” asumirá las riendas del Necaxa y los cuestionamientos no cesan sobre la decisión del estratega.

Jaime Lozano y las inexplicables razones por las que no quiso dirigir a Chivas

Hace unas horas se dio el anuncio de que Jaime Lozano asumirá las riendas de Necaxa para lo que resta del Torneo Clausura 2022, un estratega que en algún momento las Chivas de Guadalajara quisieron para tomar las riendas de su plantilla, pues el presidente Amaury Vergara pidió referencias de este joven entrenador que ganó la medalla de bronce con el Tricolor en los Juegos Olímpicos de Tokio.

¿Y entonces qué pasó? Esa es la pregunta que muchos aficionados del Rebaño Sagrado se hacen cuando voltean hacia Aguascalientes, donde en los próximos días será presentado el “Jimmy” como nuevo técnico, ya que antes de quitarle la etiqueta de “interino” a Marcelo Leaño para darle el banquillo de manera indefinida, la dirigencia preguntó por Lozano.

La realidad es complicada y tampoco existe una respuesta concreta a estos cuestionamientos, pues no se puede comparar una institución con otra y tampoco es el caso, no obstante, el mismo timonel explicó hace algunos meses los factores que lo llevaron al éxito en su trabajo con puros elementos mexicanos, justo el problema principal de otros entrenadores cuando llegan a la Perla Tapatía.

¿Por qué no llegó Jaime Lozano Chivas?

En la columna Sancadilla del Grupo Reforma se tocó el tema acerca de lo que hizo Necaxa para convencer a Lozano de agarrar el puesto que dejó vacante el argentino Pablo Guede, quien solo dirigió 10 partidos a los Rayos con resultados paupérrimos, así que la misión no será sencilla para el “Jimmy”, así que la pregunta sigue en el aire: ¿Cómo es que Chivas no lo pudo convencer?

"En Guadalajara hay más de uno que se está dando de topes contra las paredes tratando de entender qué rayos tuvieron los Rayos (del Necaxa) para fichar a Jaime Lozano que no tuvieron sus adoradas Chivas.¿Qué tan mal estarán haciendo las cosas en el Redil que el equipo más popular de México no pudiera hacerse de los servicios de Lozano? Y miren que Amaury Vergara hasta referencias pidió de Jimmy y recibió las mejores, pero al parecer no basta con eso", fue parte de lo que publicó el misterioros personaje.