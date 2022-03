La salida de Alfredo Talavera de los Pumas de la UNAM al no hacer extensivo su contrato para el próximo torneo, revolvió las aguas en la Liga MX de cara al mercado de verano, donde el nombre del guardameta de 39 años se vinculó, por algunas horas, con las Chivas de Guadalajara, sin embargo luce prácticamente imposible que el portero mundialista sea considerado por la dirigencia rojiblanca.

Pero más allá de esl tema deportivo, vaya vergonzoso momento el que dio a conocer en el live semanal que realiza el periodista David Medrano, quien confesó que la salida de Alfredo Talavera del Rebaño Sagrado se dio a petición de quien fuera esposa de Jorge Vergara, Angélica Fuentes, todo por un tema de su color de piel y que nada tenía que ver con sus cualidades futbolísticas.

Parece una historia saca del siglo antepasado, pero según el comunicador, a este nivel de poder llegó la señora Fuentes, quien terminó en un largo pleito con la familia Vergara, sin embargo a pesar de su nulo conocimiento de futbol tomaba decisiones deportivas muy alejadas a los intereses de la escuadra tapatía que dejó escapar al que es uno de los mejores porteros de la actualidad, por lo que seguramente estará en Qatar.

“No creo que vuelva a Chivas además ellos lo dejaron ir. Ahí está Néstor De la Torre, no me dejará mentir. Cuando la señora era la que tomaba las decisiones en el equipo dijo, ‘a ese no lo quiero está muy prieto, que se vaya’. Lo mandaron a Tigres, no le fue bien y luego lo mandaron a Toluca”, fue parte de lo que explicó Medrano a través de redes sociales.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas en la Liga MX?

Será hasta el próximo 2 de abril que el Rebaño regrese a la actividad dentro del Clausura 2022 en un duelo de vital importancia para sus aspiraciones cuando reciba en el Estadio Akron a los Rayados de Monterrey que son dirigidos por Víctor Manuel Vucetich. El encuentro se realizará en el Estadio Akron a partir de las 21:00 horas.

Puedes ver acerca del tema a partir del minuto 46

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!