En las últimas horas el futuro de Matías Almeyda ha vuelto a ser el centro de atención, pues reveló que su contrato con el San José Earthquakes de la MLS, “podría terminar mañana”, lo que ilusionó a más de uno en Chivas de Guadalajara que siguen sin olvidar lo que hizo el argentino en dos años y medio al frente del equipo.

Y por ello sería impensable la idea de que en algún momento el “Pelado” pudiera llegar al acérrimo rival, pues en algún momento versiones extraoficiales indicaron que el timonel ganador de cinco títulos con el Rebaño Sagrado estuvo en la mira de las Águilas, aunque todo quedó aclarado por el propio estratega.

En entrevista para Fox Sports, Almeyda no quiso entrar en muchos detalles sobre su posible regreso a Chivas, pero a pregunta expresa de André Marín descartó por completo que en algún momento contemple la posibilidad de dirigir a los azulcremas, pues está claro que su amor por los colores rojiblancos va más allá de cualquier oferta de trabajo.

“Claro, así es. No, nada, se dijo pero nada. En su momento tuve algunos acercamientos de otros clubes y bueno por respeto y popque estaba trabajando tuve que decir que no, pero nunca se sabe el destino de cada ser humano donde será”, apuntó el “Pelado”, quien no ha tenido los resultados esperados con el equipo californiano.

Almeyda no quiso profundizar sobre Chivas

En la misma charla, el técnico argentino manifestó que en este momento no es buena idea hablar sobre el presente que vive en el equipo, sobretodo por el cariño que siente: “Trato siempre de ser muy respetuoso a la distancia, todos saben el cariño que le tengo al equipo, el cariño que le tengo a la gente y el cariño que me brindas la gente. Nunca he tratado de meterme en el plano deportivo y es feo, trato de no opinar. Yo siempre quiero lo mejor”.

