Chivas quiso al “Mudo” Aguirre y por esta razón Santos no lo vendió

Las Chivas de Guadalajara se quedaron con las ganas de contratar al atacante de Santos Laguna, Eduardo Aguirre, quien estuvo en la mira del director deportivo Ricardo Peláez, pero una vez más tampoco pudieron llegar a un acuerdo con el conjunto de Torreón que no aceptó las condiciones con las cuales los rojiblancos quería incorporarlo a su plantilla para este Torneo Grita México Apertura 2021.

Hace unos días se revelaron los nombres de los cinco futbolistas que supuestamente el Rebaño Sagrado intentó fichar para que el entonces estratega, Víctor Manuel Vucetich diseñara su plantel, entre los cuales estaba el arquero de los laguneros Carlos Acevedo, sin embargo el periodista David Medrano informó que nunca buscaron al joven guardameta, sino al “Mudo” Aguirre.

La idea que tenía la dirigencia de Guadalajara era que de una lista de futbolistas que le ofrecieron a los Guerreros, eligieran a algunos elementos del plantel actual, pero ninguno convenció ni a la dirigencia, ni al técnico Guillermo Almada, por lo que no se llevó a cabo la negociación, confirmando que Ricardo Peláez ha tenido muchos problemas para solventar los problemas financieros y no ha logrado negociar ni siquiera intercambios.

“Oficialmente el Guadalajara nunca ofertó por Carlos Acevedo. Chivas antes de iniciar el torneo fue por el “Mudo” Eduardo Aguirre, sin embargo, los rojiblancos querían un intercambio y ofrecieron un grupo de jugadores para que los laguneros eligieran alguno, empero, a la directiva de Santos no le interesó ninguno y por ello no se pudo hacer”, fue parte de lo que publicó Medrano en el diario Récord.

A media semana Vucetich concedió una entrevista donde habló sobre su salida del Rebaño aclarando varios puntos entre los cuales indicó que buscaron a cinco elementos que no pudo fichar la dirigencia por el alto costo, además añadió que Peláez no tomó la decisión de despedirlo, pues considera ésta que vino de los altos mandos, es decir, del consejo deportivo y que a su vez Amaury Vergara fue quien no quiso mantener su proyecto.