Revela Víctor Manuel Vucetich por qué lo despidieron de Chivas

Víctor Manuel Vucetich por fin habló sobre su salida de las Chivas de Guadalajara argumentando desde su punto de vista por qué se dio esta decisión, la cual no vino por parte del director deportivo Ricardo Peláez, sino del dueño Amaury Vergara; además descartó que Marcelo Michel Leaño haya tenido algo que ver con su despido, pues en las juntas que tenían nunca opinaba, ni emitía comentarios sobre su labor en el terreno de juego.

En entrevista para el periodista Miguel Arizpe, el Rey Midas reconoció que le pareció injusta su salida del Rebaño Sagrado, pues considera que ante las adversidades a las que se enfrentó, iban por buen camino, sobretodo porque su salida se dio cuando había derrotado al Pachuca en la Jornada 9.

“Hablar de injusticia es difícil, no era el momento porque las cosas dentro de todo iban bien. Como estamos hablando, las problemáticas que comenté, si aunado a eso le sumamos que no hubo refuerzos y se vendió a un jugador más a un delantero (José Juan Macías). Y se mandan jugadores a la Selección, lo cual nos afecta en el movimiento en entrenamientos, varios de ellos no participaron, solo dos (Alexis Vega y Uriel Antuna) y que vienen de un nivel que no es tan alto. La Selección olímpica en comparación que es la Liga MX hay diferencia de nivel es mucho más fuerte el nivel de la liga”.

“Estoy, mejor, imposible como dice la frase. Me gustaría saber culminado, donde los procesos en el futbol son en mediano largo y plazo, así como en Guadalajara. El apoyo que me dieron en la directiva, creo que Íbamos en un buen proceso. Íbamos pasando las etapas más complicadas. Cuando entras a una institución que llegas con el COVID-19 y la primer semana te castigan a dos jugadores de los mejores. Sigue el problema de COVID, nos contagiamos muchos y tener que soportar todo. Viene un problema de indisciplina, salen tres o cuatro jugadores, fue muy difícil”.

Peláez no despidió a Vucetich

En la charla el timonel de 66 años reveló que la decisión de cesarlo de su cargo no llegó por parte de Ricardo Peláez, el director deportivo de Guadalajara, pues fue una medida tomada por los altos mandos: “Es el consejo de la parte alta de la directiva. No tomó él (Peláez) la determinación no fue su decisión. Pues en esta decisión en caso concreto mío no tomó la decisión él. Siento que es una decisión ejecutiva simple y sencillamente, pensaron que las expectativas de nosotros no era lo que querían. Yo me imagino, en parte un poco de todo, en lo que está en la cancha y en la tribuna”.

Leaño nunca intervino en decisiones del primer equipo

En cuanto a la posibilidad de que Michel Leaño hubiera convencido a Amaury Vergara de alguna posibilidad de despedirlo, Vucetich negó esta versión y aseguró que en las juntas nunca daba puntos de vista: “Es una decisión de arriba y cómo siempre él ha llevado el trabajo en la formación, entonces él se dedicaba a eso, no opinaba nada en las juntas que teníamos en lo que es la primera divisón y se adaptaban a lo que nosotros sugeríamos, no creo que intervenga Marcelo en ese sentido que tiene el deseo (de dirigir) como cualquiera, y es normal”.