Estos son los cinco jugadores que Chivas no le pudo contratar a Vucetich

Hace unos días Víctor Manuel Vucetich rompió el silencio sobre las situaciones que provocaron su despido de las Chivas de Guadalajara, asegurando que su proceso iba bien pese a que no le habían podido llevar refuerzos a su plantilla para este Torneo Grita México Apertura 2021, pues quisieron a cinco futbolistas, pero la dirigencia no los pudo contratar debido a su alto costo.

Un par de días después de las declaraciones del Rey Midas a un comunicador de Monterrey, salieron a la luz los nombres de los elementos que pretendía el estratega para conformar su equipo de cara a esta campaña, donde acusaron la salida de José Juan Macías al Getafe de España y empezaron la campaña con cinco ausencias por llamados a la Selección Mexicana.

Al respecto, el periodista David Medrano dio a conocer los nombres de los jugadores que el Rebaño Sagrado no pudo negociar en el mercado de pases, sobretodo por el precio que pusieron por ellos sus respectivos clubes, aunque alguno ni siquiera fue contactado: Carlos Acevedo, Erick Aguirre, Luis Romo, Carlos Rodríguez y Orbelín Pineda.

Imago 7

“En algunos casos los rojiblancos hicieron las gestiones para conocer los posibles precios y se dieron cuenta que Santos quería más de 10 millones de dólares por Acevedo, que Pachuca por menos de seis millones de dólares no dejaría salir a Erick Aguirre, ya que tenían una oferta de Rayados por ese monto, y que Cruz Azul quería por Orbelín los mismos 14 que le pagaron a Guadalajara en su momento”, fue parte de lo que publicó Medrano en el diario Récord.

Vucetich explicó quién lo despidió de Chivas

En la charla el timonel de 66 años reveló que la decisión de cesarlo de su cargo no llegó por parte de Ricardo Peláez, el director deportivo de Guadalajara, pues fue una medida tomada por los altos mandos: “Es el consejo de la parte alta de la directiva. No la tomó él (Peláez) la determinación no fue su decisión. Pues en esta decisión en caso concreto mío no tomó la decisión él. Siento que es una decisión ejecutiva simple y sencillamente, pensaron que las expectativas de nosotros no era lo que querían. Yo me imagino, en parte un poco de todo, en lo que está en la cancha y en la tribuna”.