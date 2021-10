Demetrio Madero pide salida de Peláez y aconseja a Amaury: Se debería ir, su gestión ha sido pésima

Si alguien sabe lo que significa la camiseta de las Chivas de Guadalajara dentro y fuera de la cancha es Demetrio Madero, ex capitán y campeón en la temporada 1986-1987, por ello es una voz autorizada para señalar que no ve ningún proyecto en la actual gestión de Ricardo Peláez y Amaury Vergara, además explicó que Michel Leaño no es un técnico para el equipo rojiblanco porque no ha hecho méritos.

El ex defensor y un de los emblemas rojiblancos, manifestó que en un principio la llegada de Peláez Linares a la dirección deportiva le había parecido una buena idea, no obstante con el paso del tiempo su opinión ha cambiado por toda la serie de modificaciones sobre la marcha que se han hecho sin mantener un trabajo a mediano y largo plazo.

“La verdad es que cuando dijeron que llegaba Ricardo Peláez pensé que era una decisión correcta, porque Amaury, por lo que yo sé, nunca le ha gustado el futbol, no fue un chavo como muchos de nosotros que vamos al estadio, es un muchacho al que le gusta esta el cine y se sacó la rifa del Tigre. A él no le gusta el futbol, no sabe de futbol y cuando contrata a Peláez dije ‘que bueno que se acerca con alguien que fue un gran jugador y ya desempeñó ese puesto’. Pero al paso de los meses creo que la gestión de Peláez ha sido pésima, no ha hecho nada, me parece que se debería ir de Guadalajara, me gustaría que Amaury se rodeara de Alberto Guerra, de Joel Sánchez, de Ramón Morales, Ramón Ramírez, gente que quiere a la institución y que podrían formar un consejo con Amaury y decirle lo que significa Chivas para el futbol mexicano”, comentó Madero en entrevista para ESPN Radio Fórmula.

Jammedia

El ahora analista en diversos medios de Guadalajara, añadió que la actualidad de Chivas es de buenos jugadores, pero no un equipo que se haya consolidado con los anteriores entrenadores, pues desde José Cardozo hasta ahora con Michel Leaño siguen dejando mucho que desear, aunado a ello, explicó que el joven estratega interino no ha hecho méritos para estar en el banquillo de un equipo como el tapatío.

“Hoy yo no veo un equipo, veo un plantel con buenos jugadores, pero no ha habido un DT que pueda conformar un buen equipo. Necesitan un técnico con mano dura, que les exija más, que no sea permisivo, que no se amigo de los jugadores. Yo creo que eso necesitan estas Chivas, buenos jugadores hay, pero no un buen equipo. Es un chavo (Leaño) que se ha preparado muy bien, pero no se ha ganado todavía el derecho para dirigir a Guadalajara. Todas las buenas ideas que trae las debería implementar en el Tapatio. Es un joven muy motivado y con muchas ganas, pero para dirigir a Chivas se necesita un poco más”, apuntó Madero.

Pide explicaciones a Amaury Vergara

“No hay un proyecto. Para que nos diga cuál es el proyecto de Chivas, desde la llegada de anteriores técnicos, y ahora el interinato de Marcelo no se ve un proyecto serio. Quisiera saber ¿Cuál es el proyecto de Chivas? A cinco años, si dice que es con Marcelo, está bien. Con Vucetich dio la impresión de que encontró nada con Chivas, no encontró equipo base, no se sabía a qué jugaba, fue muy incierta la gestión de Víctor”.

¿Quién es Demetrio Madero?

El ex zaguero central llegó a las Chivas de Guadalajara en 1977 y se fue ganando un lugar como un jugador seguro en la línea defensiva. Su consolidación con el Rebaño Sagrado le valió para forjar el resto de su carrera con la camiseta rojiblanca. Fue campeón en la campaña 1986-1987 bajo el mando de Alberto Guerra. Su capacidad lo llevó en un par de ocasiones a la Selección Mexicana. Dirigió de manera interina a las Chivas en 1992, año en que se retiró como profesional. Entre el 2002 y 2003 asumió la dirección técnica del Querétaro FC y actualmente se dedica al análisis como comentarista.