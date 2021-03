Demetrio Madero pide salidas de "Vuce" y Peláez: Me sentí humillado

Para Demetrio Madero ya no hay salvación de estas Chivas de Guadalajara en el Torneo Guard1anes 2021 y tras el doloroso descalabro ante el América 3-0 dentro del Clásico Nacional, afirma que lo mejor sería que tanto el técnico Víctor Manuel Vucetich, como el director deportivo Ricardo Peláez, salieran de la institución.

Al finalizar el duelo donde el Rebaño Sagrado fue exhibido por las Águilas en el Estadio Akron, Madero explicó que el equipo no se ve “a muerte” con el Rey Midas, además de que el funcionamiento deja mucho que desear porque no ve un trabajo de parte del cuerpo técnico.

“Yo creo que se tiene que ir el técnico porque cuando un equipo ya no muestra conexión con su técnico, cuando el técnico no encuentra por dónde darle, con todos los blasones de Vuce, se tiene que ir, y se tiene que ir también Ricardo Peláez, él tiene gran responsabilidad de todo lo que ha sucedido en este equipo”, comentó el ex jugador de Chivas campeón en el 1987, a través de la cuenta de Twitter del periodista David Medrano.

Vucetich y Pelaez se deben de ir. pic.twitter.com/JwQ1ZxGefL — david medrano felix (@medranoazteca) March 15, 2021

Demetrio Madero lamentó que el juego colectivo de Chivas sea tan pobre, lo que pone en evidencia el poco trabajo que ha mostrado el estratega Vucetich: “Es falta de trabajo, este equipo no tiene trabajo en la salida, no ves asociación de los jugadores, la verdad no se le ve nada y para mí con todo respeto para Vucetich, este equipo no está trabajado, se ve que no han trabajado él y su cuerpo técnico, se tiene que ir, hay buenas y malas para todos los técnicos y creo que esta es una mala para Vuce y para Pealéz”, señaló Madero.

El ahora comentarista admitió que el juego ante América lo dejó muy decepcionado, no solo por el resultado, pues mencionó que la forma es lo más triste para un histórico de las Chivas: “Vergonzoso, a mí me da mucha pena como ex jugador de Guadalajara, me sentí humillado hoy, por la forma a lo mejor hubiera sido el 3-0, pero jugando de otra manera, luchando más, peleando peleando más, que se le viera otra idea de parte de Chivas y hoy no se vio nada de eso, lo de hoy fue humillante, a mi me da mucha vergüenza”.