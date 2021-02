“Chivas sí está en crisis”; afirma el excapitán, Demetrio Madero

Para Demetrio Madero, exjugador y capitán de las Chivas de Guadalajara en las décadas de los 80 y 90, el club tapatío pasa por una crisis deportiva y de resultados que se traduce en dos puntos de 12 posibles en lo que va del Torneo Guard1anes 2021.

En entrevista para el diario El informador, Madero explicó que desde su punto de vista Ricardo Peláez, presidente deportivo de las Chivas de Guadalajara debería estar preocupado porque los resultados no llegan, pero sobretodo porque el funcionamiento colectivo ha sido muy pobre.

Listos estadio AKRON chivas vs Juarez!! pic.twitter.com/2SrQuSFiKw — demetrio madero gar (@demegar) January 31, 2021

En este sentido, Demetrio Madero, campeón con el Rebaño Sagrado en 1987, explicó que la directiva le tiene miedo a las palabras crisis o fracaso: “Si debe estar preocupado Peláez, porque así como Vucetich y su cuerpo técnico tienen un porcentaje de responsabilidad, también él la tiene porque él toma las determinaciones, él es parte fundamental para el diseño del equipo y si bien no llegaron refuerzos, es responsabilidad de él, porque Amaury Vergara les soltó todo. Si el equipo es campeón, el mérito es de Peláez, si no salen las cosas, él es responsable y esta racha permea hasta con él, eso es un hecho”.

“Les cuesta mucho trabajo aceptar que están en crisis, les cuesta trabajo aceptar cuando se fracasa, pero esto no tiene nada de malo. Le tienen miedo a las palabras crisis y fracaso, pero no pasa nada porque en todos los ámbitos de la vida se pasan crisis. Desde mi punto de vista el Guadalajara sí está en crisis deportiva, porque no hemos visto un buen accionar del equipo; claro que pueden salir de la crisis y no es una muerte deportiva”, abundó Madero, hoy comentarista en Guadalajara.

El exdefensor de las Chivas de Guadalajara manifestó que por el momento la prioridad es conseguir la primera victoria, para después centrarse en mejorar el estilo de juego y será este lunes cuando lo intenten en la visita al León: “Lo importante es ganar, como sea, porque siempre será más fácil corregir y luego ya poner atención en las formas, pero por ahora lo importante es ganar. Es cierto que tendrá mucho que ver la forma en la cual se gane, pero lo más importante es la victoria”.

Muchas gracias les mando un abrazo!! https://t.co/7Hz8pUMERX — demetrio madero gar (@demegar) December 23, 2020

¿Quién es Demetrio Madero?

El exzaguero central llegó a las Chivas de Guadalajara en 1977 y se fue consolidando como un jugador seguro en la línea defensiva. Su consolidación con el Rebaño Sagrado le valió para forjar el resto de su carrera con la camiseta rojiblanca. Fue campeón en la campaña 1986-1987 bajo el mando de Alberto Guerra. Su capacidad lo llevó en un par de ocasiones a la Selección Mexicana. Dirigió de manera interina a las Chivas en 1992, año en que se retiró como profesional. Entre el 2002 y 2003 asumió la dirección técnica del Querétaro FC y actualmente se dedica al análisis como comentarista.

‘A partir de la separación de los jugadores, @Chivas entendió el mensaje, el grupo se ve fuerte. Vucetich es un gran estratega’: @MaderoDemetrio en @LasNoticiasGDL por @TelevisaGDL pic.twitter.com/3GHsKtXrQz — Victor 'El Niño' (@victor_deportes) December 1, 2020