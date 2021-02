Ricardo Peláez desmiente problemas de vestidor tras derrota con FC Juárez

Ricardo Peláez, director deportivo de las Chivas de Guadalajara, admitió que hay "inseguridad" dentro del vestidor rojiblanco ante el pésimo inicio del Torneo Clausura Guard1anes 2021, pero desestimó cualquier teoría conspirativa que trate sobre rencillas internas o algún ultimatum al entrenador, lo que aprovechó para ratificar a Víctor Manuel Vucetich al mando del banquillo tapatío.

El directivo del Club Deportivo Guadalajara, durante una extensa entrevista exclusiva para el programa "La Jugada" que se transmite a través de la señal de la cadena TUDN, reconoció que todavía es muy pronto para hacer un balance, si bien su equipo tiene una mala cosecha en este inicio del torneo con apenas dos puntos de 12 ya disputados en cuatro fechas y que lo tienen en la zona baja de la clasificación general del Guard1anes 2021.

Peláez, quien llegó en noviembre de 2019 a las Chivas, aseguró que "tenemos un buen plantel, pero realmente las decisiones deportivas en la cancha las toma el director técnico. No hablaría de actitud, sino de inseguridad que vas formando en los partidos, cuando las cosas no salen. Es normal que exista desconfianza, conforme no se vayan dando los resultados. Hay que redoblar esfuerzos, vamos a darle vuelta a esta situación".

El directivo del Guadalajara recalcó la confianza que existe con su entrenador, además de descartar problemas dentro del vestidor tras la derrota 2-1 en casa ante FC Juárez y resaltó que "por supuesto que sí (Vucetich se queda), nada cambia en Chivas hasta que salgamos a hacer una postura oficial. Trabajaremos con mayor compromiso con la afición, no ha habido un cambio, ayer tampoco sucedió nada en el vestidor, hay diálogo, exigencia en todos los sentidos, pero en ningún momento ha habido problema. Somos conscientes, responsables, vamos a encarar la situación para darle vuelta lo más pronto posible".

:videocámara: #ElResumen



Revive los mejores momentos del enfrentamiento entre Chivas y Juárez en el encuentro de la #Jornada4 #Guard1anes2021 de la #LigaBBVAMX pic.twitter.com/3po8tFBpKh — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 31, 2021

Chivas, después de cuatro jornadas cumplidas en el calendario del Torneo Clausura Guard1anes 2021, acumula apenas dos puntos y se encuentra en la zona baja de la clasificación general. Si el club León vence este lunes al Atlético de San Luis, dejará al Guadalajara como acompañante de su rival de ciudad: Atlas, en los últimos dos lugares de la tabla de posiciones, sí, de nuevo.

“Tenemos que ser una cara totalmente diferente a lo que fuimos en el último partido”, Jesús Molina



Mira la entrevista completa aquí

�� https://t.co/1InaxTNnu8 pic.twitter.com/FbsIzfSvn9 — CHIVAS (@Chivas) January 30, 2021