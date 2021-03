Vucetich admite que Chivas “no tuvo carácter” y que nadie se salva del doloroso descalabro ante América

El técnico de las Chivas de Guadalajara, Víctor Manuel Vucetich reconoció que la derrota 3-0 en el Clásico Nacional ante América fue merecida porque estuvieron “mal en todo”, pues consideró que no tuvieron carácter, además de que reconoció que este descalabro por la Fecha 11 del Torneo Guard1anes 2021 es de los más dolorosos de su carrera.

Con un rostro visiblemente molesto, el timonel del Rebaño Sagrado manifestó que nadie se salva por el mal funcionamiento que tuvieron ante América, por lo que aceptó que empezando por él mismo, se encuentran muy apenados con la afición por la goleada recibida ante su afición.

“Fue una exhibición muy mala estamos muy apenados porque no tuvimos el carácter para enfrentar el compromiso de esa forma y en ese sentido bien ganado por el América, presionó bien y creo que nos superó. Es una de las derrotas más dolorosas que he tenido, en el accionar del conjunto estuvimos mal en todo, no hay una forma de decir que nos salvamos, empezando conmigo y desde luego con todo el plantel. Hoy día fue una exhibición muy mala, estamos muy apenados, por lo mal que jugamos ante América”, comentó el estratega de las Chivas en conferencia de prensa al termino del partido.

Sobre la serie de errores que han cometido a lo largo de la campaña y que dejan a los rojiblancos con 12 unidades en el lugar 13 de la tabla general del Torneo Guard1anes 2021, Vucetich admitió que las jugadas en táctica han sido uno de sus principales problemas, pero tampoco aclaró a qué se debe.

“Ha sido nuestro talon de Áquiles, no hemos podido encontrar la forma de contrarrestar los envíos que van al aérea, y los elementos que debemos tener para contrarrestar este juego aéreo”, valoró el estratega de Chivas antes de finalizar la conferencia que apenas duró unos cuantos minutos en el Estadio Akron.