Chivas trabaja pese a la suspensión de la Liga MX

La plantilla de las Chivas de Guadalajara se mantiene trabajando en la ciudad deportiva de Verde Valle, aunque con algunas medidas especiales, luego que se decretara la alerta sanitaria en la nación por el coronavirus o Covid-19 y que obligó a la suspensión indeterminada de la actividad del Torneo de Clausura 2020 de la Liga MX.

En Chivas seguirán entrenando en sus instalaciones, pero con medidas muy específicas de prevención para evitar cualquier contingencia de salud. @TudnRadio @TUDNUSA @TUDNMEX — Karina Herrera (@chapis_herrera) March 16, 2020

Chivas se realizó pruebas de Influenza, no pararán en los trabajos con @FlacoTenaDT al frente, y las fuerzas básicas, descansaron hoy y este martes, reanudan actividades. No se tiene conocimiento que Chivas vaya a parar entrenamientos, como lo hacen otros equipos de la Liga — ����É���������� (@rams_alex) March 16, 2020

El Rebaño Sagrado publicó un cominucado en el que refirió que "la salud y el bienestar de todos sus integrantes siempre serán una prioridad, por lo que se generó el Protocolo de Contingencia del COVID-19 con las medidas pertinentes para esta primera fase de acción ante la pandemia de dicha enfermedad, el cual es de observancia obligatoria para los equipos de todas las categorías del club".

ChivaHermanos, estas son las medidas que como institución hemos tomado para hacer frente al #COVIDー19mx ⬇️https://t.co/0LSmJll2yr — CHIVAS (@Chivas) March 17, 2020

El plantel principal rojiblanco ya no entrenará de manera simultánea con las Fuerzas Básicas (Sub-20 y Sub-17) y deberá acatar varias acciones a seguir en las instalaciones de la casa club de Verde Valle:

- Reducir el personal que acude a trabajar al mínimo indispensable.

- Implementación de puntos de entrega de alcohol en gel en todas las instalaciones.

- Saneamiento constante y profundo de los espacios de trabajo en cada una de las áreas del club.

+Gimnasio cerrado:

- Los entrenamientos Coadyuvante y Optimizador se realizarán en cancha o en lugares abiertos.

- El uso del gimnasio queda también prohibido para personal de staff durante la contingencia.

+Comedor de primera división cerrado:

- Cada jugador desayunará, comerá y cenará en casa para evitar contaminación en el comedor.

+Vestidor cerrado:

- El jugador llegará al club vestido con ropa de entrenamiento desde su casa para evitar el hacinamiento en espacios relativamente pequeños y cerrados.

+Entrenamientos:

- Todos los presentes sin excepción deberán aplicar alcohol en gel antes de entrar a la cancha, en las pausas de hidratación y al finalizar cada sesión de trabajo.

- No habrá entrenamiento de más de una categoría simultáneamente para evitar conglomeraciones en las inmediaciones de las canchas.

- Se repartirán squeezers (envases para hidratación) personalizados para no compartir utensilios.

+Casa Club:

- Los jugadores de las categorías menores fueron enviados a casa para evitar el riesgo de contagio, únicamente los jugadores de las categorías Sub 17 y Sub 20 que residen ahí se mantendrán en las instalaciones.

- Se suspende el servicio de buffet en el comedor para evitar contaminación y el alimento se servirá bajo las más estrictas normas de limpieza.

+Centro de Referencia

- Se establece como centro de referencia el servicio médico de las instalaciones de Verde Valle, donde se atenderán y canalizarán casos sospechosos de cualquier enfermedad infecto-contagiosa.

+Estadio Akron:

- Quedan suspendidos los accesos a la Tienda Chivas y al Museo, así como los tours del estadio.

Si antes era muy importante, ahora es vital ���� Échale ojo y comparte, ChivaHermano ⬇️ pic.twitter.com/1kNKofCQQo — CHIVAS (@Chivas) March 16, 2020

El Club Deportivo Guadalajara viene de encadenar su cuarto partido sin perder en este semestre y se mantuvo por tercera fecha seguida en la zona de Liguilla al ocupar el quinto lugar de la clasificación general de la Liga MX con 16 puntos, producto de cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas. Chivas visita a Querétaro en una próxima fecha, que se desconoce cuándo se realizará tras la suspensión del campeonato por la alerta sanitaria nacional, debido al coronavirus o Covid-19.

Levante la mano quién ya aplica el estornudo de etiqueta ✋�� pic.twitter.com/7JsLlqeZFQ — CHIVAS (@Chivas) March 16, 2020