Chivas es motivación, presión para nada: Calderón

Cristian Calderón, defensor de las Chivas de Guadalajara, se confesó feliz por las muestras de cariño que le ha ofrecido la afición rojibanca tras su llegada, por lo que reconoció que el compromiso es grande y que esperan mucho de su desempeño, aunque esto lejos de presionarlo señaló que lo motiva.

Inicia nuestro trabajo en Verde Valle �� Que estamos a unos días de nuestro primer partido en el CL20 �� pic.twitter.com/Sou91llDYD — CHIVAS (@Chivas) January 8, 2020

El Rebaño Sagrado, que debuta el sábado 11 de enero frente a FC Juárez en el Estadio Akron por el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, contó con la inmediata gestión de Ricardo Peláez como director deportivo para reestructurar la plantilla con ocho refuerzos: Uriel Antuna, José Antonio Madueña, José Juan Vázquez, Macías, Calderón, Víctor Guzmán, Alexis Peña y Jesús Angulo.

"Chicote" Calderón puntualizó que en tiene un sentimiento de ansiedad, por lo que ya quiere que la competencia oficial se dé, para demostrar los motivos de su llegada al Club Deportivo Guadalajara, donde espera cumplir una extensa carrera como profesional al reconocer que Chivas "es un equipo grande y se siente al llegar acá, quizá a lo mejor esa adrenalina de querer jugar, de vestir esta playera es motivación más que nada y trabajar más que nada, para que siga creciendo la motivación. Estamos con ansias de que inicie el torneo para sacar la primera victoria en casa, haciéndolo de la mejor manera".

El lateral izquierdo rojiblanco, en una entrevista publicada por el portal Informador, reveló que "me siento muy contento y agradecido con la afición que me recibió así, que a la entrada del cambio y ya en el campo, me aplaudieron, me alentaron. Me siento contento de vestir estos colores y de respaldar a Chivas, es motivación, presión para nada".

�� ¡Toda una fiesta en Verde Valle! ������ Ayer, después del entrenamiento, cientos de ChivaHermanos festejaron con nosotros el Día de Reyes ⬇️ pic.twitter.com/U5mRrOwcDq — CHIVAS (@Chivas) January 8, 2020