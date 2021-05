Chivas: la Liga MX confirmó cambios para el Apertura 2021

Las Chivas de Guadalajara, así como el resto de los participantes del futbol de la primera división de México, fueron advertidas por las autoridades de la Liga MX respecto a algunos cambios que se aplicarán a partir del Torneo Apertura 2021.

Por un lado, se supo que el próximo certamen ya tiene fecha confirmada de inicio. Será el jueves 22 de julio. Es decir, entre esa fecha y el martes 27, el Rebaño Sagrado debutará en la competición.

Y por el otro, la Liga MX también informó sobre que no habrá reprogramaciones por partidos de selecciones. Por lo tanto, no habrá interrupciones. Del mismo modo, recordó que por el calendario, las primeras tres jornadas no tendrán la participación de aquellos jugadores convocados.

Otros cambios para el Apertura 2021

La Liga MX, además, comunicó: Más rigurosidad para que se respete el tiempo de 15 minutos para el entretiempo; cinco cambios permitidos en tres momentos del partido; estarán permitidos hasta 10 jugadores en la banca y habrá dos modificaciones posibles por conmoción; se eliminará la posibilidad de reducción de tarjetas amarillas en el contador de sanciones; se ampliará el período del mercado de pases; se eliminará el peso específico del gol de visitante y ahora el criterio de desempate será la ubicación en la tabla; se reducirá de 11 a 10 los jugadores no formados en México que podrán salir a la banca; se reducirá de 9 a 8 la cantidad de extranjeros que pueden estar en el campo por equipo; si no se llevan 10 suplentes a la banca, no se podrán utilizar a los 10 no formados en México en la hoja de alineación.

Incentivo en las Fuerzas Básicas

Dentro de las novedades, la Liga MX reportó que regirá en los torneos de las Fuerzas Básicas Sub 20, Sub 18, Sub 16 y Sub 14, con la intención de reactivar a más de 800 futbolistas.